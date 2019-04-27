خاص الإنتاج لـ في الجول: مباراتنا أمام الزمالك الأربعاء.. نحدد موقفنا وقت وصول خطابات رسمية

السبت، 27 أبريل 2019 - 15:18

كتب : حامد وجدي

محمود حمادة - الإنتاج الحربي - الأهلي

رفض اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، الكشف عن موقفه سواء بقبول أو رفض تأجيل مباراة فريقه مع الزمالك.

وقال أشرف عامر في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة لم يتحدث معنا بشأن تأجيل المباراة، ولم يتحدث معانا أحد من الزمالك أيضا".

وأضاف "إذا وصلنا خطابات رسمية لطلب تأجيل اللقاء، وقتها سنعلن عن موقفنا".

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رئيس الزمالك كان قد كشف عن طلب فريقه تأجيل لقاء الإنتاج الحربي من أجل فترة راحة أطول بين مباراتي النجم الساحلي.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بأنه ينسق مع الزمالك من أجل توفير الراحة لهم بصفتهم ممثل مصر إفريقيا حاليا.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

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