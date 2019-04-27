10 رسائل من رئيس الزمالك.. تأجيل كل مباريات الدوري بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية واتهام بالتفويت

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك 10 رسائل للاعبي فريقه وذلك قبل مواجهة الأبيض أمام النجم الساحلي.

الزمالك يستضيف النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مع لاعبيه في حضور كريستيان جروس المدير الفني وأمير مرتضى وأعضاء من مجلس الإدارة، تم عرضها على قناة المحور خلال برنامج (الزمالك اليوم) ليتحدث عن تأجيل لقاء الإنتاج الحربي وحالة تجعله يؤجل كل مباريات الدوري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز رسائل رئيس الزمالك في حديثه مع اللاعبين..

** بنسبة 99% سيتم تأجيل لقاء الإنتاج الحربي وذلك بعدما تحدثت مع هاني أبو ريدة وعامر حسين.

** إذا نجحنا في الوصول لنهائي الكونفدرالية سيتم تأجيل كل مباريات الدوري لما بعد أمم إفريقيا لأننا ممثل مصر الوحيد.

** أي لاعب ممنوع من الحديث مع أي حكم عقب إطلاقه صافرة النهاية. الاعتراض لن يُفيد بأي شيء.

** لا تشغلوا بالكم بما قيل عقب لقاء الأهلي والمصري وأن "الدوري ضاع" تلك نغمة حقيرة.

** إيهاب جلال باع مواجهته أمام الأهلي وهذا واضح من التشكيل ومن التغييرات أيضا، ولكن ليس لنا علاقة بذلك. الدوري لم ينته.

** عليكم بإسعاد ومصالحة جماهيركم أمام النجم الساحلي. الجماهير تستحق منكم القتال خلال الـ 120 دقيقة أمام النجم.

** عليكم اللعب بهدوء. الخسارة أمام بيراميدز جاءت بسبب التوتر ولا أعرف لماذا حدث ذلك فأنتم الأفضل في مصر. لا للتوتر.

** النجم فريق قوي ولكنه ليس وحشا. الزمالك أفضل.

** الـ 90 دقيقة أمام النجم الساحلي هي أهم 90 دقيقة في مسيرتكم ولكن عليكم اللعب بهدوء.

** نحن في مرحلة الامتحانات منذ 10 أشهر والآن الامتحان النهائي هذا الشهر. نريد أن ننجح ويمكننا ذلك.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي من هنا

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