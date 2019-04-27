كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي الجديد، تفاصيل ما دار في المران الأول وحديثه مع بينسون شيلونجو مهاجم الفريق.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "بدأنا رصد احتياجات الفريق اليوم في المران الأول".

وتابع "البداية كانت في لقاء اللاعبين ومحاولة السيطرة على حالة التوتر التي تسيطر عليهم".

المنياوي واصل "الحالة أصبحت أفضل بعد الاجتماع، وستتواصل الاجتماعات لتحقيق المزيد من الهدوء، حتى ينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات والمباريات".

وكشف مدير الكرة الجديد للإسماعيلي عن حديث دار بينه وبين وشيلونجو مهاجم الفريق، فقال "طالبته بأن يعود لسابق عهده مع الفريق كما كانت بدايته".

وأتم "طالبت اللاعبين بضرورة الدفاع عن إمكانيات الفريق، والتي تراجعت في المباريات الأخيرة".

صبري المنياوي، رفقة محمود جابر، وعطية صابر دخلوا الجهاز الفني للإسماعيلي خلفا للثنائي محمد محسن أبو جريشة وأحمد قناوي.

وتواجد الثلاثي الجديد في مران الفريق اليوم السبت، بعد الخسارة الماضية الكبيرة أمام وادي دجلة بثلاثية.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق وجود مفاوضات حالية بين إدارة الإسماعيلي وسيدومير يانيفسكي مدرب الفريق، لكي يرحل بالتراضي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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