عامر حسين: ننسق مع الزمالك لإراحته ومن الوارد تأجيل لقاء الإنتاج

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن احتمالية تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "من الوارد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري، لكننا لم نتخذ هذا القرار بعد".

وأضاف "نحن ننسق مع إدارة الزمالك لتوفير سبل الراحة بالنسبة للفريق خلال مشاركته الإفريقية".

وأوضح "الزمالك هو ممثل مصر الوحيد إفريقيا حاليا، ومن الوارد تأجيل اللقاء لتوفير راحة أكبر بالنسبة له مع ضغط بعض المباريات الأخرى في الدوري، مثلما حدث سابقا مع الأهلي، لكننا مازلنا ندرس الأمر معهم".

عامر أتبع "ندرس كل الحلول مع الزمالك، وسنقرر في النهاية ما يساعد الفريق على حصد الكونفدرالية".

وانتقل رئيس لجنة المسابقات للحديث عن احتمالية إلغاء الدوري، فكان رده قاطعا "إذا كنا نريد فعل ذلك لفعلناه في وقت سابق، لقد تجاوزنا العديد من المواقف الصعبة خلال الموسم، والحديث عن إلغاء المسابقة في الوقت الراهن أمر صعب جدا".

كان الزمالك قد طالب بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي في الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، من أجل تفادي الإرهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي مساء غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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