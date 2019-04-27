عامر حسين: ننسق مع الزمالك لإراحته ومن الوارد تأجيل لقاء الإنتاج

السبت، 27 أبريل 2019 - 11:32

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن احتمالية تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "من الوارد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري، لكننا لم نتخذ هذا القرار بعد".

وأضاف "نحن ننسق مع إدارة الزمالك لتوفير سبل الراحة بالنسبة للفريق خلال مشاركته الإفريقية".

أخبار متعلقة

10 رسائل من رئيس الزمالك.. تأجيل كل مباريات الدوري بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية واتهام بالتفويت سلة – إثارة جنونية في الثانية الأخيرة.. الزمالك يفوز على الجزيرة في أولى مباريات النهائي تعرف على معلقي مباراة الزمالك والنجم ومواجهات دوري الأبطال مران الزمالك - رسائل قوية من جروس.. وتأهيل لـ بوطيب وحازم إمام

وأوضح "الزمالك هو ممثل مصر الوحيد إفريقيا حاليا، ومن الوارد تأجيل اللقاء لتوفير راحة أكبر بالنسبة له مع ضغط بعض المباريات الأخرى في الدوري، مثلما حدث سابقا مع الأهلي، لكننا مازلنا ندرس الأمر معهم".

عامر أتبع "ندرس كل الحلول مع الزمالك، وسنقرر في النهاية ما يساعد الفريق على حصد الكونفدرالية".

وانتقل رئيس لجنة المسابقات للحديث عن احتمالية إلغاء الدوري، فكان رده قاطعا "إذا كنا نريد فعل ذلك لفعلناه في وقت سابق، لقد تجاوزنا العديد من المواقف الصعبة خلال الموسم، والحديث عن إلغاء المسابقة في الوقت الراهن أمر صعب جدا".

كان الزمالك قد طالب بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي في الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، من أجل تفادي الإرهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي مساء غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام النجم الساحلي من هنا.

طالع أيضا

صلاح يتألق رفقة ماني.. ليفربول يكتسح هدرسفيلد

الوداد ينتصر على صن داونز في واقعة نصف نهائي إفريقيا الأولى

تصريح ناري من أبو تريكة بعد تألق صلاح

كلوب يتغنى بـ محمد صلاح

أرقام قياسية بالجملة حققها صلاح بعد ثنائية هدرسفيلد

الانتحار ومكالمة الوداع وسط 42 دقيقة رصاص.. أديبايور يتحدث في حوار مؤثر

في الدوري الزمالك عامر حسين

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة الزمالك - كهربا وحفني وطارق يتحدون النجم الساحلي.. غياب بوطيب وعودة أحداد 43 دقيقة | إفريقيا
كرة يد – الأوليمبي والجزيرة متذيلا الترتيب يعطلان الزمالك والأهلي ويؤجلان الحسم لقمة الأحد ساعة | رياضات أخرى
تقرير تونسي: الزمالك أقنع ساسي بتمديد عقده ساعة | مصر
مباشر دربي الرور - دورتموند (1) شالكه (3) بطاقة حمراء ثانية في صفوف الأسود ساعة | أوروبا
برباتوف مدافعا عن بوجبا: لماذا المشكلة تتلخص فيه؟ إنه بشر وليس إنسانا آليا ساعة | أوروبا
بالفيديو - شاكوش أنطونيو يسحق الديوك.. وست هام يفوز على توتنام ويهدده بالتراجع ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 رسائل الخطيب للاعبي الأهلي ولاسارتي.. الثقة والغضب والموافقة على طلب عبد الحفيظ 4 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح"

قد ينال إعجابك