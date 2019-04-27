يوسف عن احتمال تأجيل لقاء للزمالك: لابد من احترام الجدول.. لعبنا 3 مباريات في 6 أيام من قبل

طالب محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتحاد الكرة بالالتزام بمواعيد المباريات التي حددها مسبقا وذلك في إشارة إلى الحديث عن احتمالية تأجيل لقاء الإنتاج الحربي والزمالك لمشاركة الأخير في الكونفدرالية.

وقال يوسف في تصريحات لـ "إم بي سي مصر" عن المنافسة في الدوري: "المباريات صعبة على الكل، والفريق الأهدأ والذي يملك طموح ويستطيع استخدام أوراقه سيكون الأوفر حظا للتتويج باللقب".

وأضاف متطرقا للحديث عن تأجيل مباراة للزمالك "بيراميدز والأهلي لا يلعبان سوى في الدوري، والزمالك لديه كونفدرالية لكن لابد من احترام الجدول والمواعيد الموضوعة مسبقا، لابد من الالتزام بها لكي نكمل المسابقة بعدالة".

وأشار "الاهلي لعب من قبل أيام 2 و5 و8 في الدوري وإفريقيا ورغم ذلك امتثلنا لمواعيد لجنة المسابقات واتحاد الكرة، ولابد من التعامل بالمثل، في نفس الوقت لابد من الالتزام بالمواعيد لإنهاء المسابقة في موعدها".

ماذا لو تم تأجيل اللقاء؟ يجب مدرب الأهلي "لا أملك الجواب، هذا موقف الإدارة ومسؤولي النادي، أنا أتحدث كمتابع للدوري وشخص طبيعي. الأهلي كان مضغوطا ولعب مباريات بفارق 48 ساعة من قبل".

وضرب مثالا "واجهنا الزمالك يوم 30 ثم الاتحاد يوم 2 ثم صن دوانز يوم 5 من الشهر الجاري".

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أشار إلى أنه من الوارد تأجيل لقاء الإنتاج الحربي والزمالك المحدد له يوم الأربعاء المقبل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القرار لم يتخذ بعد.

وأوضح "الزمالك هو ممثل مصر الوحيد إفريقيا حاليا، ومن الوارد تأجيل اللقاء لتوفير راحة أكبر بالنسبة له مع ضغط بعض المباريات الأخرى في الدوري، مثلما حدث سابقا مع الأهلي، لكننا مازلنا ندرس الأمر معهم".

كان الزمالك قد طالب بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي في الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، من أجل تفادي الإرهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي مساء غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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