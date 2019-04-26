خاص مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: محاولات لإقناع سيدومير بالرحيل وتقليص الشرط الجزائي

الجمعة، 26 أبريل 2019 - 13:57

كتب : ياسر الشريف

سيدومير يانيفسكي

تحاول إدارة نادي الإسماعيلي إقناع سيدومير يانيفسكي مدرب الفريق بالرحيل خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "تواجد سيدومير يانيفسكي لم يعد مرغوبا فيه داخل الإسماعيلي".

وأضاف "هناك محاولات تبذل مع المدير الفني من أجل الرحيل، وإقناعه بالحصول على راتب شهر واحد بدلا من شهرين كما يقول العقد قيمة الشرط الجزائي، والبالغ مليون جنيه".

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تأتي التغيرات في جهاز الدراويش بعد الخسارة الكبيرة مساء أمس الخميس أمام وادي دجلة بثلاثية.

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم 30 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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