في البداية لم يتقبل أي شخص طريقة لعبهم، لكن الجميع الآن يحترمهم. هكذا يفخر محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة بما وصل له فريقه.

يرى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة، بأنه الأفضل بين حراس الدوري في الوقت الحالي، ويبرهن على ذلك.

أجرى عبد المنصف حوارا مع FilGoal.com، تحدث فيه عن إجبار وادي دجلة للكل على احترامهم، وعن بقاء الفريق في الدوري وتقييمه لنفسه.

وكل ما يلي على لسان عبد المنصف لـFilGoal.com.

"هزمنا الإسماعيلي ذهابا وايابا، الإسماعيلي يلعب كرة مفتوحة ولا يغلق المساحات، ولذلك نستغل المساحات خلف دفاعهم".

"لعبهم لمباريات مفتوحة ساعدنا على هزيمتهم، ولذلك نستطيع خطف الأهداف وعمل نتيجة إيجابية لصالحنا".

درسنا المنافس بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، واستطعنا استغلال نقطة الضعف والوقوف أمام نقاط القوة وبالفعل حصدنا نقاط اللقاء".

"تلك النقاط هي الأهم بالنسبة لنا هذا الموسم بعدما وصلنا للنقطة اـ34، فهم يمثلون عنق زجاجة بالنسبة لنا".

"بنسبة كبيرة حسمنا بقاءنا في الممتاز، بالعكس نحن سبنلعب على مركز أفضل الآن".

كرة مختلفة

"سعيد بصناعتي للهدف الثالث في مرمى الإسماعيلي. نحن نلعب كرة مختلفة وجديدة في مصر".

"في البداية لم يتقبلنا الناس، لكننا أجبرنا الكل على احترامنا".

"الكل يحب الآن مشاهدتنا، وهذا ليس من فراغ، لكن لأننا نملك مدرب واثق في لاعبيه، ويحفظنا طريقة اللعب بشكل جيد".

"ربما أن عمل المدرب لم يظهر في الشوط الأول، لكننا الآن نلعب بشكل أفضل كثيرا".

تجديد التعاقد

"لم أتحدث مع أحد بسبب ضغط المباريات، ولكن الأولوية لوادي دجلة خاصة مع العلاقة الطيبة اللي تربطني بالناس هنا".

أوسة الأفضل

"حين أقول بأنني الأفضل في مصر فهذا ليس من فراغ، لست مغرورا بل واثق في إمكانياتي، وأرى أنني في أفضل حالة أمر بها".

"أرى نفسي حارس له شكل وطريقة أداء مختلفين عن باقي الحراس".

"أعمل جزء كبير من العمل الذي يقوم به أفضل حراس العالم مثل جيانلويجي بوفون وديفيد دي خيا وغيرهما، ولذلك أنا مختلف".

"أسعى للتواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وأحاول دائما تطوير مستواي".

محمد عبد المنصف أحد أكبر اللاعبين في الدوري المصري للموسم الحالي، وثاني أكبر الحراس بعد عصام الحضري حارس نادي النجوم.

صاحب الـ42 عاما شارك في 29 مباراة مع دجلة في الدوري هذا الموسم، تلقى فيهم 42 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

ويحتل وادي دجلة حاليا المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من 29 مباراة.

ويستعد دجلة لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري.

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