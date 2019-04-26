الجونة اسكواش - مصر تضمن التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي في ختام البطولة

تختتم منافسات بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش مساء اليوم الجمعة، وضمنت مصر التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتعتبر بطولة الجونة من البطولات الكبرى في الموسم ذات فئة البلاتينيوم وهي أعلى فئة في منافسات الاسكواش ويبلغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار لكل منافسة.

وتنطلق مباراة نهائي السيدات في السابعة والنصف بين رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب النسخة الماضية أمام زميلتها نوران جوهر.

أما منافسة الرجال فتشهد بطل جديد للبطولة إذ يواجه علي فرج المصنف الأول عالميا ووصيف النسخة الماضية زميله كريم عبد الجواد وصيف نسخة 2017.

وتلعب رنيم الوليلي أمام زميلتها نوران جوهر للمرة 14 في مسيرتهما، ويأتي التفوق التاريخي لرنيم المصنفة الأولى عالميا بـ 10 انتصارات سابقة.

ورغم تفوق رنيم الكاسح إلا أن ذلك ليس معيارا إذ دائما ما تشهد مباريات الثنائي ندية كبيرة وكان أخرها في بطولة بلاك بول الشهر الماضي في مصر وانتهت بفوز رنيم بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين وكانت نتيجة الشوط الفاصل 15-13.

وكانت رنيم الوليلي قد تغلبت على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت اللاعبة الأمريكية قد فجرت مفاجأة بإقصاء نور الطيب من ربع النهائي بعد تأخرها بشوطين نظيفين.

بينما نوران جوهر فنجحت في إقصاء نور الشربيني في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين قبل أن تفوز على الفرنسية كاميل سيرم في نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما على مستوى الرجال فيلعب الثنائي علي فرج وكريم عبد الجواد المباراة رقم 15 في مشوارهما وحسم كل منهما 7 مباريات سابقة.

وكان علي فرج قد تأهل بعد مباراة ماراثونية استمرت لمدة 85 دقيقة بتحويل تأخره بشوطين نظيفين إلى فوز على طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وكان الشوط الفاصل قد انتهى بنتيجة 12-10 في مباراة مثيرة.

أما كريم عبد الجواد فنجح في إقصاء حامل اللقب مروان الشوربجي في ربع النهائي قبل أن يحسم تأهله للنهائي على حساب فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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