مستشفى الأهلي – نيدفيد يجري جراحة الغضروف بنجاح.. اكتمال جاهزية سليمان وإكرامي يبدأ المشاركة

أجرى كريم وليد "نيدفيد" جراحة غضروف الركبة بنجاح في ألمانيا، فيما اكتمل شفاء وليد سليمان وأصبح جاهزا للمشاركة بنسبة 100%.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إجراء مكالمة هاتفية مع كريم نيدفيد لاعب الفريق، أخبره فيها اللاعب بأنه أجرى جراحة غضروف الركبة بنجاح مساء أمس الخميس، وسيؤدي مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعي قبل العودة إلى القاهرة.

وقال عبد الحفيظ أيضا، بأن سعد سمير مدافع الفريق مستمر في أداء برنامجه التأهيلي لمدة اسبوع آخر في ألمانيا.

وأوضح مدير الكرة أن سعد يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي، وسيعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلي محدد وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب في نهاية برنامجه التأهيلي.

من جهة أخرى، اكتمل شفاء وليد سليمان صانع ألعاب الفريق بشكل كامل، وأصبح جاهز طبيا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات المقبلة، وذلك بعد انتظامه في التدريبات الجماعية بالأيام الأخيرة.

أما شريف إكرامي حارس الفريق، فيبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية بداية من غد السبت.

وتعافى إكرامي من إصابته بتمزق في عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيا المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ السبت.

وأخيرا يخضع محمد هاني ظهير أيمن الفريق لفحص طبي مساء غد السبت، لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وأجرى هاني أشعة على العضلة الأمامية وكذلك سيخضع لفحص طبي غدا لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجيش.

وحسب الفحوصات الأولية، فسيكون من الصعب لحاق هاني بلقاء طلائع الجيش، لكن هناك فحص أخير سيخضع له اللاعب غدا؛ لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.

كان الأهلي قد فاز على النادي المصري بهدفين مقابل لا شيء مساء أمس الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام طلائع الجيش.

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