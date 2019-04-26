الزمالك يطلب تأجيل لقاء الإنتاج الحربي بسبب مواجهتي النجم الساحلي

الجمعة، 26 أبريل 2019 - 10:44

كتب : FilGoal

عمر السعيد مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي

كشف رئيس الزمالك عن تقدمه بطلب لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل لقاء الفريق أمام الإنتاج الحربي المقرر إقامته الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الزمالك إن حديثه مع أبو ريدة كان من أجل تأجيل المباراة نظرا لضغط جدول مباريات الفريق الذي يعاني منه حاليا.

وأضاف قائلا إنه يعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة خاصة أن الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في الموسم الجاري في البطولات الإفريقية.

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وسيلتقي الزمالك مع النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب قبل أن يحل ضيفا عليه الأحد الذي يليه.

ويتوسط المباراتين مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة 31 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي يأتي ثانيا.

ويبتعد الزمالك عن بيراميدز المتصدر بثلاث نقاط ولكن الأخير خاض مباراتين أكثر من منافسه الأبيض.

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