مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-4-2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول وقمة في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 26 أبريل 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كارديف سيتي - الصورة من حساب ليفربول

يلتقي ليفربول بمنافسه هدرسفيلد تاون في التاسعة من مساء اليوم الجمعة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيلتقي الوداد المغربي مع ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تمام السادسة مساء سيواجه الهلال منافسه التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين في السعودية عبر قناة "السعودية الرياضية 1".

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