بطولة الجونة للاسكواش - وادي دجلة يضمن لقب السيدات.. وفرج ضد عبد الجواد في الرجال

ضمن نادي وادي دجلة لقب سيدات بطولة الجونة للاسكواش للعام الثاني على التوالي بعد تأهل الثنائي رنيم الوليلي ونوران جوهر للنهائي وكانت رنيم هي بطلة النسخة الماضية.

وعلى مستوى الرجال صعد كريم عبد الجواد ليلاقي علي فرج في المباراة النهائية.

وتغلبت نوران جوهر على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدمت نوران في الشوط الأول قبل أن تعادل كاميل النتيجة، وحسمت لاعبة وادي دجلة الشوطين الثالث والرابع لتفوز بالمباراة التي توقفت بسبب إصابة اللاعبة الفرنسية.

أما رنيم الوليلي فنجحت في حسم مباراتها أمام الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة.

ونجحت رنيم في حسم الشوط الأول رغم تأخرها ١٠-٨ إلى فور ١٢-١٠ والفوز بالشوطين الثاني والثالث بسهولة.

وعلى مستوى الرجال نجح كريم عبد الجواد في تحويل تأخره إلى فوز صعب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على حساب فارس الدسوقي.

ونجح فارس في الفوز بالشوط الأول قبل أن يحسم عبد الجواد الشوط الثاني بصعوبة ١٣-١١ قبل أن يفوز بالشوطين الثالث والرابع بسهولة.

وفي أخر مباريات اليوم وتكرارا لنهائي بطولة العالم الأخيرة لعب طارق مؤمن أمام علي فرج.

ونجح علي المصنف الأول علي فرج لاعب وادي دجلة في تحويل تأخره والفوز وحسم تأهله للنهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم طارق الشوط الأول بصعوبة ١١-٩ قبل أن يفوز بالشوط الثاني بسهولة.

ونجح علي فرج في العودة بقوة مجددا والفوز بالشوط الثالث ثم التعادل بحسم الرابع بصعوبة ١١-٩.

وفي الشوط الفاصل تقدم علي فرج ١٠-٦ قبل أن يعود طارق بقوة ويعادل النتيجة ١٠-١٠ لكن حسم فرج المباراة بنقطتين متتاليتين.

وتنطلق المباراة النهائية للسيدات في السابعة من مساء الجمعة يليها مواجهة نهائي الرجال.

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