لاسارتي: الكل كان متوترا بعد الخسارة أمام بيراميدز.. وأعد بإنهاء أزمة إضاعة الفرص

الخميس، 25 أبريل 2019 - 23:17

كتب : FilGoal

مارتين لاسارتي - الأهلي

حدد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أسباب صعوبة لقاء الفريق أمام المصري وال>ي انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد مساء الخميس في بطولة الدوري.

وصرح لاسارتي عبر قناة ناديه "الصعوبة الأكثر كانت ذهنيا ونفسيا، فالكل كان متوترا بعد الخسارة أمام بيراميدز رغم أننا خلقنا المزيد من الفرص في هذا اللقاء، ولم نستغلها".

وأضاف المدرب الأوروجويائي "لكن اللاعبين تدربوا جيدا وواجهنا بعض الصعوبات نتيجة الغيابات، إلا أن الفريق أدى بشكل جيد أمام المصري وخلقنا فرصا للتهديف، فشلنا في بعضها".

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وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن "كانت مباراة مهمة وصعبة خاصة أن المصري هزم الزمالك وتعادل مع بيراميدز، لذا نحترم هذا الفريق".

وواصل "التهديف مهمة تتطلب عملا مكثفا ويتعلق جزء منها بالموهبة وآخر نفسي وذهني وهناك فرص تدخل المرمى بمجرد لمسة، وأعد بتحسين إنهاء الفرص أمام مرمى المنافسين".

وواصل "كلما زاد عدد اللاعبين المتاحين فهو أمر يصب في صالح الفريق، علي لطفي لم يشارك كثيرا وكان دائما جاهزا ويتدرب وأدى بشكل جيد وأيضا باسم علي لم ينطق بكلمة ولم يطلب شيئا بل يتدرب ويجتهد وإيجابي وكذلك رامي ربيعة ابتعد عاما ولعب في غير مركزه وأدى بشكل جيد أمام المصري".

وأتم مارتن لاسارتي تصريحاته "صالح جمعة تدرب وانتظم وحصل على فرصته، كما تواجد معنا عناصر شابة مثل العربي بدر وكان جاهزا للمشاركة في أي وقت".

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