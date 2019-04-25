عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز

قال سيد عبد الحفيظ مديرة الكرة في الأهلي إن هناك شيئا وحيدا جعله حزينا عقب هزيمة فريقه في المباراة السابقة أمام بيراميدز بهدف دون رد.

وتحدث عبد الحفيظ عقب الفوز على المصري بهدفين مقابل لا شيء اليوم الخميس لقناة "أون سبورت" قائلا: "أي كان الوقت المتبقي في عمر المباراة حتى لو متأخرين في النتيجة يجب أن نقاتل".

وواصل "حتى لو متأخرين في النتيجة وهذا ما أحزنني أمام بيراميدز نعم أضعنا الكثير من الفرص ولو استغلينا واحدة أو اثنتين لكنا غيرنا النتيجة".

وأردف "لم يكن هناك أي داع للتوتر أو العصبية بل يجب أن نتحلى بالهدوء وأن يفرض كل اللاعبين شخصيتهم على الجميع".

وأكمل "البعض يرى أن دقيقتين أو ثلاثة أو خمسة وقت قليل لكنني أراه كبير في عمر المباريات".

وعن إضاعة الفرص قال: "مارتين لاسارتي مهتم بتلك الجزئية ويعمل عليها كثيرا مع اللاعبين".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر وللفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين.

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