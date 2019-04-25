عامر حسين: نتمنى أن يكون أمر المشاركة الإفريقية أوضح قبل أمم إفريقيا.. سنستأذن كاف للتأجيل

تمنى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن تكون موقف المراكز الـ3 الأولى في الدوري أوضح قبل توقفه بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسين لقناة "نايل سبورت": "الدوري سيتوقف يوم 2 يونيو، نتمنى أن يكون الموقف أوضح حينها بشأن أصحاب المراكز الـ3 الأولى".

وضمن الأهلي وبيراميدز المشاركة الإفريقية الموسم المقبل، في حين يحتاج الزمالك نقطة لضمان نفس الأمر.

وشدد حسين "لا مشكلة بإذن الله، سنستأذن الاتحاد الإفريقي لتأجيل إعلان الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية التي ستنطلق أدوارها التمهيدية في 9 أغسطس المقبل".

وأكمل "سيتبقى لنا فريقا واحدا لن نستطيع تحديده هو بطل كأس مصر، نتمنى إنهاء البطولة قبل انطلاق مسابقات الأندية الإفريقية للموسم المقبل".

وحدد الاتحاد الإفريقي شهر يونيو لتقوم فيه الاتحادات الأهلية بترشيح الفرق المشاركة إفريقيا.

ويتأهل بطل الدوري ووصيفه لدوري الأبطال، فيما يشارك صاحب المركز الثالث وبطل الكأس في الكونفدرالية.

صعد الأهلي للمركز الثاني في الدوري الممتاز – مع أفضلية لعبه مباراتين أقل من المتصدر بيراميدز – بفوزه على المصري 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للبطولة.

هدفا صالح جمعة وعلي معلول دفعا الأهلي للمركز الثاني في البطولة بـ61 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ63 نقطة والذي لعب مباراتين أكثر من الأهلي، وتخطى الزمالك صاحب الـ60 نقطة من نفس عدد مباريات الأهلي.

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