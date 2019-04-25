حلم مارادونا مستمر.. خطوة تقرب دورادوس من نهائي الدرجة الثانية المكسيكية
الخميس، 25 أبريل 2019 - 13:13
كتب : إسلام أحمد
نجح دورادوس دي سينالوا من الاقتراب خطوة أخرى نحو نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري الدرجة الثانية المكسيكية بعد الفوز على زاكاتيكيس مينيروس بنتيجة 3-1.
الفريق الذي يقوده الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا نجح في الفوز أمام جماهيره قبل خوض لقاء الإياب بعد 3 أيام.
وتقدم دورادوس عن طريق إسكوتو في الشوط الأول، وعزز بورداجراي النتيجة بهدف ثاني بالدقيقة 65.
🇦🇷🔝 GOLAZO DE BORDAG⚽️L ‼️ pic.twitter.com/1opgWag6xQ— #ConElPezPorLaFinal (@Dorados) April 25, 2019
وقلص الضيوف النتيجة بهدف من ركلة جزاء، إلا أن باربوسا سجل هدف دورادوس الثالث ليساهم في وضع قدما بالنهائي حال تخطى عقبة الإياب.
🙌🏻🤩 ¿Casualidad que se llame Diego Armando Barbosa?
¡Golaaaaaazo #ConElPezPorLaFinal! 🔝 pic.twitter.com/11J1VuZn9M— #ConElPezPorLaFinal (@Dorados) April 25, 2019
ويحتاج دورادوس للفوز بالنهائي من أجل خوض الملحق المؤهل للدوري المكسيكي الدرجة الأولى الموسم المقبل 2019-2020.
وكان مارادونا قد خسر نهائي مرحلة أبرتورا أمام أتلتيكو سان لويس والذي يقترب بدوره أيضا من خوض نهائي مرحلة كلاوسورا للموسم الجاري.
وأدار مدرب الأرجنتين والفجيرة والوصل الإماراتي السابق، فريقه المكسيكي في 33 مباراة فاز في 17 وخسر 8 وتعادل في مثلها.
طالع أيضا
النحاس: لو ارتدى لاعبو بيراميدز قميص الأهلي لفازوا بالدوري منذ الدور الاول
اتحاد الكرة: نحاول زيادة عدد جمهور مباراة الزمالك والنجم الساحلي
رئيس الزمالك: حكم مباراتنا أمام بيراميدز كان جيدا
منتخب مصر يكشف موقف حجازي من كأس إفريقيا