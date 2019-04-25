حلم مارادونا مستمر.. خطوة تقرب دورادوس من نهائي الدرجة الثانية المكسيكية‎

الخميس، 25 أبريل 2019 - 13:13

كتب : إسلام أحمد

مارادونا خلال مباراة فرنسا والأرجنتين

نجح دورادوس دي سينالوا من الاقتراب خطوة أخرى نحو نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري الدرجة الثانية المكسيكية بعد الفوز على زاكاتيكيس مينيروس بنتيجة 3-1.

الفريق الذي يقوده الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا نجح في الفوز أمام جماهيره قبل خوض لقاء الإياب بعد 3 أيام.

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وتقدم دورادوس عن طريق إسكوتو في الشوط الأول، وعزز بورداجراي النتيجة بهدف ثاني بالدقيقة 65.

وقلص الضيوف النتيجة بهدف من ركلة جزاء، إلا أن باربوسا سجل هدف دورادوس الثالث ليساهم في وضع قدما بالنهائي حال تخطى عقبة الإياب.

ويحتاج دورادوس للفوز بالنهائي من أجل خوض الملحق المؤهل للدوري المكسيكي الدرجة الأولى الموسم المقبل 2019-2020.

وكان مارادونا قد خسر نهائي مرحلة أبرتورا أمام أتلتيكو سان لويس والذي يقترب بدوره أيضا من خوض نهائي مرحلة كلاوسورا للموسم الجاري.

وأدار مدرب الأرجنتين والفجيرة والوصل الإماراتي السابق، فريقه المكسيكي في 33 مباراة فاز في 17 وخسر 8 وتعادل في مثلها.

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مارادونا دورادوس

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