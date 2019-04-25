مستشفى الأهلي - راحة لـ عاشور.. هاني ووحيد يواصلان التأهيل

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصري مرانا قويا صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين الغائبين الذي شارك به وليد سليمان وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد نجيب وشريف إكرامي وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف.

وحصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق على راحة من المشاركة في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المصري مساء اليوم.

ومنح خالد محمود طبيب الفريق اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

أما عمرو جمال مهاجم الفريق فواصل أداء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها من الإصابة.

وأدى اللاعب صباح اليوم الخميس جلسة علاج طبيعي في الجيم، في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

وكان اللاعب قد غاب عن التدريبات الجماعية؛ بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.

وهو نفس ما فعله محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الذي أدى أيضا جلسة علاج طبيعي في «الجيم».

وخضع اللاعب لتدريبات علاجية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل لتجهيزه للعودة من جديد الى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان وحيد قد تعرض لكدمة قوية في الساق خلال التدريبات الماضية، وخرج من قائمة الفريق التي تواجه المصري البورسعيدي في الدوري.

وخضع محمد هاني ظهير أيمن الفريق لتدريبات تأهيل بدني مكثفة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الخميس.

وأدى اللاعب جلسة علاج في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز في إطار البرنامج الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب قد اشتكى من الإصابة خلال التدريبات الماضية ليغيب عن قائمة الفريق التي تواجه المصري مساء اليوم بمسابقة الدوري.

ويلتقي الاهلي مع المصري في الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

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