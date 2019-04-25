كشف الحكم محمد عادل سبب إلغائه مواجهة بيلا والحرية بمباريات دورة الترقي للقسم الثاني، يوم الأربعاء.

بيلا والحرية المطروحي التقا ضمن مباريات المجموعة الثالثة لدورة الترقي القسم الثاني، ولكن المباراة لم تكتمل في شوطها الأول بسبب اقتحامات واعتداءات.

محمد عادل حكم المواجهة قال لـFilGoal.com: "ألغيت مباراة بيلا والحرية بمطروح في الدقيقة 37 ورفعت تقريري للجنة المسابقات باتحاد الكرة وهي المختصة باتخاذ العقوبات".

وأوضح عن سبب الإلغاء "بيلا كان متقدما بهدف في الشوط الأول، ثم في الدقيقة 37 فوجئنا باقتحام البعض من فريق الحرية ملعب المباراة".

وأشار "علي أبو صندوق عضو مجلس إدارة نادي الحرية اعتدى على الحكم المساعد وهو ما دفعني لإلغاء اللقاء".

المجموعة الثالثة تضم شبان بداوى الذي يتصدر برصيد 10 نقاط يليه دكرنس برصيد 9 نقاط ثم الحرية وبيلا برصيد 8 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل مياه البحيرة برصيد نقطتين.

جمال صيرفي رئيس نادي بيلا تحدث عن الواقعة مع محطة "أون سبورت"، وقال: "تقدمنا بهدف في الدقيقة 12، ثم بعد دقائق جاءت ركلة حرة من خارج منطقة الـ18 وتم لعبها وسجلوا هدفا ولكن الحكم المساعد أشار بأنها تسلل، فحدثت خلافات في أرض الملعب، ثم قام عضو مجلس إدارة الحرية بتمزيق قميص الحكم المساعد، وألقى مدير الكرة في فريقهم بزجاجة مياه صوب الجماهير، لتشتعل الأمور".

وأضاف "الحكم محمد عادل قرر بعدها أن يخرج جميع الإداريين من أرض الملعب ولكن عضو مجلس إدارة الحرية رفض ذلك فقرر الحكم إلغاء اللقاء".

إبراهيم أبو صندوق رئيس الحرية، برر ما حدث من قبل ناديه قائلا: "لم نكن نعرف مصير المباراة سواء ستلعب أم لا، وذهبنا في اليوم المحدد سلفا للقاء ولكن أبلغنا قبلها بربع ساعة أن اللقاء تم تأجيله (بسبب استفتاء التعديلات الدستورية)، ليلعب في هذا اليوم".

وواصل دفاعه "كان من المفترض حضور 350 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية لكن فوجئت بأكثر من ذلك، وجماهير تستخدم الألعاب النارية، حتى أن جمال الصيرفي (رئيس بيلا) أخبرني بأن نجلس في أرض الملعب تفاديا لسماع هتافات مسيئة من الجمهور".

"لا أعلم لماذا ألغى الحكم الهدف، ربما كانت الأجواء إرهابية بالنسبة له. فريقنا احتج على الحكم. ومع تطور الأوضاع أخبرت الحكم بأن يبعد الجمهور من خلف دكتنا من أجل إكمال المباراة. الحكم محمد عادل رفض ذلك وقرر إلغاء اللقاء".

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