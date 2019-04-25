الجونة اسكواش - نصف نهائي قوي للسيدات.. وبطل جديد بمنافسات الرجال

تقام مساء اليوم الخميس مباريات نصف نهائي بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش على أن تختتم منافسات المسابقة يوم الجمعة.

وتعتبر بطولة الجونة من البطولات الكبرى في موسم اللعبة والتي تضاف نقاطها للتأهل إلى بطولة ختام الموسم لأفضل 8 لاعبين في العالم على مستوى الرجال والسيدات.

وتنطلق المباريات في السادسة والنصف مساء الخميس على أن تقام باقي المباريات تباعا.

وتبدأ رنيم الوليلي في حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الأمريكية أماندا صبحي التي أقصت نور الطيب من ربع النهائي.

وتلعب رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا للمرة الـ12 تاريخيا في مواجهة أماندا صبحي، ويأتي التفوق التاريخي للاعبة وادي دجلة رنيم الوليلي بتحقيق 10 انتصارات وخسارة وحيدة فقط أمام اللاعبة الأمريكية.

ورغم ذلك فأن المواجهة لن تكون بالسهلة على رنيم الوليلي خاصة في ظل عودة أماندا لمستواها عقب فترة غياب بسبب الإصابة بجانب نجاحها في إقصاء نور الطيب بعد تحويل تأخرها بشوطين نظيفين إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما المباراة الثانية فستكون بين نوران جوهر والفرنسية كاميل سيرم صاحبة المركز الثالث في التصنيف العالمي.

وكانت نوران جوهر قد أقصت نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة استمرت لمدة 74 دقيقة.

وتلعب نوران أمام كاميل للمرة التاسعة طوال مشوارهما، ورغم أن التفوق لنوران بخمس انتصارات إلا أن المباريات بين الثنائي تكون قريبة جدا انتهت أغلبها بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما على مستوى الرجال فضمنت مصر الحصول على اللقب بالتأهل رباعي مصري إلى نصف النهائي.

لكن تشهد البطولة بطل جديد يفوز باللقب للمرة الأولى، إذ لم يسبق لعلي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد وفارس الدسوقي الفوز باللقب.

ويلعب علي فرج المصنف الأول عالميا أمام زميله طارق مؤمن الثالث عالميا في نهائي مبكر.

ودائما ما تشهد مباريات الثنائي ندية كبيرة إذ نجح علي فرج في تحقيق الفوز في 5 مباريات من أصل ثمانية سبق لهما خوضهم.

أما المباراة الأخرى فبين كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميا وفارس الدسوقي المصنف 42 عالميا.

ويعتبر فارس هو الحصان الأسود لتلك البطولة إذ يشارك عن طريق بطاقة الدعوة بسبب غيابه لفترة طويلة للإصابة، ونجح في إقصاء ثنائي من أفضل 10 لاعبين في العالم وهم الكولمبي ميجيل رودريجيز ومحمد الشوربجي.

أما كريم عبد الجواد فنجح في التأهل بعد إقصاء حامل لقب بطولة الجونة في نسختها الأخيرة.

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