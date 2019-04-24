اتحاد الكرة يعلن مباريات مصر الودية استعدادا لأمم إفريقيا

اعتمد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر برنامج المباريات الودية للمنتخب قبل مشاركته في نهائيات الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وقال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري استقر على مواجهة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب في ملعب برج العرب.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من الكونغو الديمقرطاية وزيمبابوي وأوغندا.

منتخب مصر لعب سابقا مع المدير الفني المكسيكي أجيري 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 مواجهات وخسر مرة وتعادل أخرى.

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