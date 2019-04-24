الزمالك: لا نستطيع إجراء تغييرات فنية الآن.. نمر بأهم فترة في الموسم

تمسك نادي الزمالك على باستمرار كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض لنهاية الموسم الحالي.

وأعلن رئيس الزمالك عبر قناة المحور تمسكه باستمرار جروس قائلا: "نخوض الموسم الكروي بالكامل من أجل الوصول لهذه المرحلة الصعبة التي يتم خلالها حسم جميع البطولات، ولذلك من الصعب للغاية إجراء أي تغيرات في الجهاز الفني".

وأكد أن جروس مستمرا مع الزمالك لنهاية الموسم، مشددا أن المدرب السويسري يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج الفريق في الفترة المتبقية من الموسم".

كذلك أوضح أن الإدارة قدمت ملاحظات للجهاز الفني على أداء بعض اللاعبين الأساسيين وأيضا اللاعبين المميزين خارج التشكيل.

وأتم تصريحاته أن الزمالك يتبقى له 7 مباريات في الدوري ومواجهة قوية أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية ولذلك يجب الحفاظ على الجهاز الفني وتقديم الدعم له خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم.

وكان الزمالك خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد، ليتراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة. ويأتي بعده الأهلي ثالثا بـ58 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يعلن مباريات مصر الودية استعدادا لأمم إفريقيا

"هكذا نلعب هنا يا ميسي".. حكم الأهلي والمصري يعرفه الفراعنة واعترف بخطأ شهير

طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة الأهلي والمصري

ديلي ميل: قبل الإعلان الرسمي.. فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي