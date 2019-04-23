العثور على لاعب بوكا جونيورز وريفر بليت السابق مشنوقا.. رسائل انتحار مؤثرة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

توريساني - مارادونا

متأثرا باكتئاب حاد، وبعد أن فشل في العثور على مساعدة طبية في الوقت المناسب، انتحر خوليو سيزار توريساني اللاعب الأرجنتيني السابق.

توريساني عُثر عليه مشنوقا في غرفة إقامته بأحد فنادق سانتا في، ليرحل عن عالمنا في عمر الـ51.

وصرّح جابرييل كوفي العامل في النزل الذي أقام فيه توريساني: "في السابعة صباحا، عندما أحضرت له الفطور، وجدته في وضع غير مريح مع حبل ملفوف حول عنقه، كان قد توفي بالفعل".

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صحيفة "أونو دي سانتا" ذكرت أن توريساني عانى من اكتئاب حاد في الفترة الماضية، بسبب مشاكل عائلية، إذ انفصل عن زوجته، كما مر بضائقة مادية كبيرة.

توريساني نشر عبر تطبيق واتساب عدة رسائل قبل يومين على انتحاره، عندما رفع صورة لعائلته.

كما كتب: "لقد حان الوقت بعد كثير من الانتظار".

اللاعب شكر أصدقائه على وجودهم، وكتب في خانة الحالة على واتساب: "بعض الناس يفقدون السيطرة ولا يعودون قادرين على طلب الأشياء، فقط يتركون الرب ليتخذ القرارات".

توريساني خضع للعلاج لبعض الوقت في مستشفى خوسيه ماريا كوين، لكن حالته النفسية تدهورت وأدت إلى اتخاذه القرار الصعب.

اللاعب الذي شغل مركز خط الوسط، امتلك مسيرة حافلة في الأندية الأرجنتينية، ولعب لـ ريفر بليت ما بين 1991 و1995، قبل أن يلعب للغريم بوكا جونيورز في 1996.

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