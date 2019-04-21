فضل: استاد القاهرة جاهز لاستضافة وديات مصر قبل أمم إفريقيا

حدد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة وديات لمنتخب مصر قبل انطلاق المسابقة في 21 يونيو المقبل.

وقال فضل عبر إذاعة راديو مصر: "اللجنة المنظمة ستتسلم الملاعب بعد تطويرها يوم 15 مايو المقبل مع إمكانية منح مهلة 5 أيام إضافية نظرا لطبيعة العمل في شهر رمضان، أي أن ملاعب البطولة ستكون جاهزة قبل بدايتها بشهر كامل".

وأضاف "لوائح البطولة والاتحاد الإفريقي تنص على إقامة مباراة واحدة على ملاعب البطولة لدراسة ملاحظات كل منتخب، لذا فلا مانع من إقامة مباراة للمنتخب على استاد القاهرة".

وتطرق مدير البطولة الإفريقية للحديث عن تحفظ منتخب تونس على ملعب السويس مؤكدا "نعم كان هناك تحفظا ولكنه غير مبرر بالمرة لأننا أكدنا أن الانتهاء من صيانة الملاعب وأرضيتها وأعمدة الإنارة وغرف الملابس وغيرها سينتهي يوم 15 مايو المقبل".

وأشار "استاد السويس بحالته قبل عمليات التطوير جاهز لاستضافة المباريات، ولكننا نسعى لتجهيزه بشكل أفضل بحيث تكون كل ملاعب البطولة تراثا لنا في المستقبل".

واختتم فضل "نسعى لأن تكون نسخة 2019 هي الأفضل في تاريخ كأس الأمم، ونعمل على كل التفاصيل، نحاول الاستفادة من إيجابيات البطولة التي نظمتها مصر في 2006 وتفادي سلبياتها وتعزيز إيجابياتها مع تقديم أفكار أخرى خارج الصندوق لتكون نسخة مميزة".

مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

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