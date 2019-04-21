شدد المصري مرة أخرى على أن يكون حكام مباراته أمام الأهلي أوروبيين وليسوا عرب.

المصري يواجه الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "تواصلنا مع مسئولي اتحاد الكرة مجددا للتأكيد على تعيين طاقم تحكيم أوروبي لمباراتنا أمام الأهلي، وسيتم الكشف عن هوية الحكم خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف "لم يحدث أي تواصل مع مسئولي الأهلي، وكل ما يربطنا بجميع الأندية هو التنافس الشريف من أجل مصلحة النادي المصري وصورة الدوري المصري أمام متابعيه من جميع الدول".

عضو مجلس المصري أتبع "مجلس الإدارة في اجتماع مستمر منذ بداية الأسبوع لترتيب أوضاع النادي، وفريق الكرة قبل مواجهة الأهلي، وصرف مكافأة الفوز على الزمالك للاعبين".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

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