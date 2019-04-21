كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات سبب عدم تأجيل مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل، رغم إقامتها وسط مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية اللتان يواجه الأبيض فيهما الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي يومي 28 أبريل في مصر، و5 مايو خارج الديار.

وقال حسين في حوار أجراه مع FilGoal.com "اتفقنا مع الأندية إن بين مباراتي الذهاب والإياب سنلعب مباراة في الدوري، وهذا الأمر لن يختلف هنا".

وأضاف "ولكن إذا وصل الزمالك للنهائي، سنؤجل له المباراة التي ستقام بين مباراتي الذهاب والعودة".

وكذلك، أعلن عامر حسين أنه سيعلن عن جدول مباريات شهر مايو وحتى إيقاف الدوري استعدادا لكأس أمم إفريقيا يوم 3 يونيو، يوم 30 أبريل.

وشرح "لدينا أكثر من فريق ينافس على النجاة يلعبون على نفس الملعب، سواء بتروسبورت أو المكس، لذا علينا تنسيق الأمور مع الحفاظ على تكافؤ الفرص".

وأردف "مباريات الفرق التي تنافس على النجاة ستقام في نفس التوقيت لذا نحتاج وقتا لعمل ذلك الجدول".

وفي نفس الإطار، أكد حسين على قانونية موقف محمد عودة مدرب بتروجت ضد شكوى النجوم، مشددا أن المدرب لم يكن موقوفا بل كان مغرما فقط، وقام بدفع الغرامة.

وأوضح في تصريحاته لـFilGoal.com "لجنة المسابقات أوقفت محمد عودة ورغم ذلك ظهر بشكل طبيعي على دكة بتروجت في الشوط الثاني. كان متواجدا في الشوط الأول خارج الملعب، وفي الثاني نزل الملعب وتواجد على الدكة".

وتابع "تواجد محمد عودة أثر على نتيجة المباراة وتلك تُعد مخالفة قانونية واضحة".

محمد عودة مدرب بتروجت تعرض للطرد في لقاء فريقه السابق أمام مصر للمقاصة.

لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أعلنت بعدها وبالتحديد في الـ 16 من شهر أبريل الماضي عن عقوبة محمد عودة بعد الطرد بـ"توقيع غرامة قدرها 5 ألاف جنيه وكذلك تغريم النادي نفس المبلغ بسبب التأخر في النزول لأرضية الملعب".

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