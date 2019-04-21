كشف مصدر داخل اتحاد الكرة سبب عدم تدخل لجنة المسابقات في المشادة التي نشبت بين محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وأحمد فتحي لاعب الأهلي، بين مباراة الفريقين.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بالنسبة للجنة المسابقات، فإن العاصي اسمه غير موجود في كشف بيراميدز للموجودين داخل الملعب، بالتالي هو لا يقع تحت طائلة لجنة المسابقات".

وأضاف "في حال أراد أي طرف من الطرفين شكوى الآخر، عليه اللجوء إلى لجنة الانضباط".

روى أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز تفاصيل الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي فريقه والأهلي عقب المباراة بين الفريقين، بينما رفض المعنيين بالأمر في الأهلي التعليق. (طالع التفاصيل)

وفي نفس الإطار شدد المصدر أن لجنة المسابقات تنوي التحقيق مع المسؤول عن تسريب خبر يفيد بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي يوم 1 مايو، بين مباراتي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويقابل الزمالك الفائز من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني يومي 28 أبريل والخامس من مايو، حيث يلعب في مصر أولا.

وقال حسين في تصريحات صحفية: "المباراة في موعدها المقرر، ولم نتلق أي طلبات رسمية في هذا الصدد".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

ويواجه الزمالك بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

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