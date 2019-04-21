اختبار طبي لـ بوطيب لحسم موقفه من مواجهة الزمالك وبيراميدز

يخضع المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك لاختبار طبي قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

الاختبار الطبي سيحدد موقف المغربي من مواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

بوطيب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي التي فاز بها الأبيض 2-0، ليخرج مستبدلا ويحل عمر السعيد في محله.

عدم مشاركة بوطيب في المران اليوم الأحد، ستعني بنسبة كبيرة عدم وجوده ضد بيراميدز.

وسجل بوطيب هدفين في 9 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم بعد انضمامه من مالاتياسبور التركي في يناير الماضي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

ويواجه الزمالك بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

اختر تشكيل الأبيض ضد بيراميدز

اقرأ أيضا

أصحاب السنام.. سخرية إيطاليا من يوفنتوس التي حولها جمهوره إلى فخر

مدرب حراس الوحدة: أثق في انضمام عواد "البطل" للمنتخب.. وكيبا أخطأ في التعامل مع هدف صلاح

ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور

تقرير مغربي: فضيحة في أمم إفريقيا تحت 17 عاما.. ومجدي عبد الغني يعلق

وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج