اختبار طبي لـ بوطيب لحسم موقفه من مواجهة الزمالك وبيراميدز

الأحد، 21 أبريل 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يخضع المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك لاختبار طبي قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

الاختبار الطبي سيحدد موقف المغربي من مواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

بوطيب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي التي فاز بها الأبيض 2-0، ليخرج مستبدلا ويحل عمر السعيد في محله.

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عدم مشاركة بوطيب في المران اليوم الأحد، ستعني بنسبة كبيرة عدم وجوده ضد بيراميدز.

وسجل بوطيب هدفين في 9 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم بعد انضمامه من مالاتياسبور التركي في يناير الماضي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

ويواجه الزمالك بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

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