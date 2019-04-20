كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي رغبة نادي مصر للمقاصة في العاقد مع مختار مختار مدرب الفريق.

FilGoal.com كشف في وقت سابق طرح اسم مختار مختار لخلافة طلعت يوسف في المقاصة. (طالع التفاصيل)

وقال خالد مهدي: "نعم المقاصة يرغب في التعاقد مع مختار مختار وهناك حديث بين النادي ووكيله".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكن مختار مختار مستمر معنا ولن يرحل".

وواصل "المدرب سيتواجد بشكل طبيعي في مران الفريق يوم الأحد. نحن لا نُحاسب المدربين بالقطعة".

وأكمل حديثه قائلا: "مختار مستمر في منصبه، وسيتم محاسبة أي لاعب مٌقصر".

وأوضح "وقعنا عقوبات مالية بالفعل على كل اللاعبين الذين ظهروا في المباراة الأخيرة".

وعانى الإنتاج الحربي من تراجع حاد في النتائج بفوزه مرة واحدة في آخر 9 مباريات والتي خسر منها 7.

وقاد مختار أندية غزل المحلة وبتروجيت والمصري وإنبي والاتحاد ودرب أيضا ظفار العماني والوحدة السعودي.

وتوج مختار بكأس مصر مع إنبي في موسم 2010-2011.

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