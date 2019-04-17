كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي نجم الأهلي عن تعرضه لإصابة في مران الفريق ستبعده عن مواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء غدا الخميس في الجولة الـ25 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "رمضان يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية".

وأضاف "اللاعب سيخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب والتي قد تصل إلى 3 أسابيع".

وبذلك يغيب رمضان عن مواجهة بيراميدز غدا الخميس، ويقترب بعدها من الغياب عن مواجهات كل من المصري البورسعيدي وطلائع الجيش والنجوم في الدوري.

رمضان صبحي الذي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة شارك في 10 مباريات مع المارد الأحمر في بطولة الدوري سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة.

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