كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إقامة مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي بدون جمهور.

بيراميدز يواجه الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ 26 في الدوري المصري.

وقال سويلم: "لقاء بيراميدز والزمالك سيقام دون حضور جماهيري بسبب إقامته على ملعب الدفاع الجوي".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "ملعب الدفاع الجوي من ضمن 4 ملاعب تم الاتفاق على عدم إقامة أي مباراة عليهم بحضور جمهور وذلك منذ بداية الموسم".

الأمن والأمانة العامة للقوات المسلحة أخطرت اتحاد الكرة المصري منذ بداية الموسم بعدم إقامة أي مباراة بحضور جماهيري على ملعب الدفاع الجوي وملعب الكلية الحربية وملعب اتحاد الشرطة وملعب حرس الحدود، وفقا لتصريحات سابقة لـ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ولم يشهد ملعب الدفاع الجوي إقامة أي مباراة بحضور جماهيري هذا الموسم، وهو ما سيستمر وفقا لتصريحات المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع FilGoal.com.

وأشار سويلم إلى "بيراميدز أرسل لنا مستحقات انتداب الحكام الأجانب لمباراة الزمالك".

لقاء الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز كان مثيرا للغاية وسط حضور جماهيري كبير في ملعب بتروسبورت، وانتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقبل موقعة يوم الثلاثاء، الزمالك في المركز الأول برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 28 مباراة في الدوري.

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