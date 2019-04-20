للتشبث بالدوري الممتاز.. رايو يخاطب ريال مدريد لإلغاء "بند الخوف"

كشف باكو خيميز المدير الفني لفريق رايو فايكانو، أن إدارة ناديه ستخاطب نظيرتها في ريال مدريد للسماح بمشاركة راؤول دي توماس في مباراة الفريقين.

رايو اقترب من الهبوط إلى دوري القسم الثاني، بتعادله على ملعبه فايكاس دون أهداف أمام ويسكا اليوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وصرّح خيميز بعد المباراة: "دي توماس تحصّل على بطاقة صفراء وسيغيب عن مباراة إشبيلية للإيقاف، لكننا نتواصل بالفعل مع ريال مدريد لبحث إمكانية تجنب البند الموجود في عقده، إن لم ننجح في المحادثات فسنضطر إلى تعويضه بـ (خابي) جيرا أو (فرانكو) دي سانتو".

راؤول دي توماس (24 عاما) يلعب معارا من ريال مدريد إلى رايو للموسم الثاني على التوالي، وبعد أن ساهم في صعوده إلى القسم الأول بشكل فعال، يعد دي توماس هو الأمل الأكبر في بقاء رايو بالدوري هذا الموسم.

اللاعب ذو الأصول الدومينيكانية، سجّل 14 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ونجح في زيارة شباك ويسكا في مباراة اليوم، هدف ألغي بعد دقيقتين من مداولات تقنية حكم الفيديو المساعد.

ريال مدريد يعكف دوما على وضع بند في عقود لاعبيه المعارين داخل الدوري الإسباني فيما يُعرَف إعلاميا بـ "بند الخوف"، يمنع ظهورهم في مواجهاته، أمر ستحاول إدارة رايو تجنبه بمخاطبة نظيرتها بحثًا عن استثناء.

اللاعب سيغيب عن مباراة إشبيلية في الجولة المقبلة لتراكم البطاقات الصفراء، ومع البند الموجود في عقده، يكون مهددا بالغياب عن جولتين متتالتين في الدوري الإسباني من أصل 5 جولات متبقية.

رايو يحتل المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز البقاء مع مباراة زائدة.

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