سانشيز يلمح بالرحيل من بايرن: دقائق مشاركتي ليست كافية.. انتظر خيارات أخرى

ألمح ريناتو سانشيز جناح بايرن ميونيخ برغبته في الرحيل من صفوف النادي الألماني بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

صاحب الـ 21 عاما شارك كبديل في الدقيقة 87 في انتصار بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن.

وهو ما يراه ليس كافيا على الإطلاق.

وقال سانشيز: "في الوقت الحالي، دقائق مشاركتي ليست كافية".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة كيكر الألمانية "علي النظر لما هو أفضل بالنسبة لي. أنا جيد وسأنتظر الأفضل".

وواصل "مازال لدي 15 عاما مع كرة القدم، والمستقبل سيكون جيدا".

وتابع "مازالت انتظر الآن الخيارات الأخرى".

وأتم "المستقبل من الممكن أن يكون جيدا فمازال لدي 15 عاما مع كرة القدم".

ريناتو انضم لـ بايرن قادما من بنفيكا في 2016 قبل أن يخرج معارا قادما من بنفيكا في 2016 قبل أن يخرج معارا إلى سوانزي ويعود من جديد للنادي الألماني في 2018.

وشارك سانشيز في 23 مباراة فقط هذا الموسم في كل البطولات بواقع 730 دقيقة.

وسجل صاحب الـ 21 عاما هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف هذا الموسم.

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