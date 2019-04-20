بالفيديو – صراع مراكز الأبطال يواصل الاشتعال.. إنتر يتعادل مع روما

السبت، 20 أبريل 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

الشعراوي - روما - إنتر

تعادل إنتر على ملعبه ووسط جماهيره مع روما بهدف لكل فريق في قمة الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

روما تقدم أولا بهدف ولا أروع من تسديدة رائعة من ستيفان الشعراوي في الدقيقة 14.

ومع ضغط إنتر المتواصل، نجح إيفان بيريسيتش من تحطيم جدار روما، ليدرك التعادل لإنتر برأسية في الدقيقة 60.

أخبار متعلقة

دي مارزيو: إنتر يبدأ المحادثات مع سيتي لضم دانيلو.. اللاعب مُرحب قمة إيطاليا الأجمل.. أمتع 5 مباريات بين روما وإنتر 6 سنوات - ميلان وإنتر يضعان خطة الملعب الجديد ‎ إنتر ميلان ينضم لصراع الكبار لضم نيكولاس بيبي

الشوط الثاني كان مثيرا بين الفريقين وأهدر إنتر أكثر من فرصة محققة، نفس حال روما ولكن في النهاية الشباك لم تهتز مجددا.

التعادل أبقى الصراع مشتعلا على مركزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يوفنتوس توج بلقب الدوري هذا الموسم، والوصافة ستكون من نصيب نابولي، ولكن المنافسة على المركز الثالث والرابع مازالت مشتعلة.

إنتر وصل للنقطة 61 في المركز الثالث، بينما روما وصل للنقطة 55 في المركز الخامس.

ميلان في المركز الرابع بـ 56 نقطة، بينما أتلانتا خامسا بـ 53 نقطة مع مباراة أقل، وكذلك تورينو في المركز السادس بـ 53 نقطة.

والصراع مستمر.

اقرأ أيضا:

اقتحام لـ مران الأهلي من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية وهتافات ضد اللاعبين

جروس يتحدث باللغة العربية في المران: الدوري لـ الزمالك

في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

مصدر في المقاصة لـ في الجول: مختار مختار مرشح بقوة لقيادة الفريق

ماذا تقول الأرقام بعد غياب صلاح عن القائمة النهائية لأفضل لاعب؟ أعلى من ماني وهازارد ويعادل أجويرو

في إيطاليا روما إنتر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمم مثيرة جديدة 2 ساعة | أوروبا
وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج 2 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: التعادل أمام الزمالك سيكون جيدا.. أشعر بالخسارة 2 ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور 2 ساعة | الدوري المصري
للتشبث بالدوري الممتاز.. رايو يخاطب ريال مدريد لإلغاء "بند الخوف" 3 ساعة | أوروبا
سانشيز يلمح بالرحيل من بايرن: دقائق مشاركتي ليست كافية.. انتظر خيارات أخرى 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك