بالفيديو – صراع مراكز الأبطال يواصل الاشتعال.. إنتر يتعادل مع روما

تعادل إنتر على ملعبه ووسط جماهيره مع روما بهدف لكل فريق في قمة الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

روما تقدم أولا بهدف ولا أروع من تسديدة رائعة من ستيفان الشعراوي في الدقيقة 14.

ومع ضغط إنتر المتواصل، نجح إيفان بيريسيتش من تحطيم جدار روما، ليدرك التعادل لإنتر برأسية في الدقيقة 60.

الشوط الثاني كان مثيرا بين الفريقين وأهدر إنتر أكثر من فرصة محققة، نفس حال روما ولكن في النهاية الشباك لم تهتز مجددا.

التعادل أبقى الصراع مشتعلا على مركزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يوفنتوس توج بلقب الدوري هذا الموسم، والوصافة ستكون من نصيب نابولي، ولكن المنافسة على المركز الثالث والرابع مازالت مشتعلة.

إنتر وصل للنقطة 61 في المركز الثالث، بينما روما وصل للنقطة 55 في المركز الخامس.

ميلان في المركز الرابع بـ 56 نقطة، بينما أتلانتا خامسا بـ 53 نقطة مع مباراة أقل، وكذلك تورينو في المركز السادس بـ 53 نقطة.

والصراع مستمر.

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