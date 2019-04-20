أبدى أحمد عفيفي نجم بتروجت سعادته البالغة بمساهمته في تحقيق الفوز على النجوم في الدوري المصري.

عفيفي سجّل مرتين، ليقود بتروجت لفوزٍ ثمين على النجوم في الجولة 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وصرّح عفيفي بعد اللقاء لـFilGoal.com: "هذه مباراة البقاء في الدوري".

مضيفا: "أشكر الإدارة والجهاز الفني واللاعبين للمستوى الذي نقدّمه الفترة الماضية".

عفيفي سجّل هدف الانتصار الوحيد على الاتحاد، ثم صنع هدفا في الفوز 2-1 على مصر للمقاصة، قبل أن يسجل هدفي الانتصار على النجوم: "التوفيق حالفنا في المباريات الثلاثة الماضية، نتائجهم كانت فارقة مع بتروجت".

كاشفا عن طموحه: "الحمد لله على الأداء الذي أقدّمه، هدفي الانضمام للمنتخب، أتمنى التواجد معه في الفترة المقبلة".

ووجّه عفيفي إشادة خاصة لمدربه: "محمد عودة غيّرني بنسبة 100%، أعطاني كل الثقة حتى أُخرج ما لدي من قدرات، أنا متألق بسبب عودة".

اللاعب بدأ الموسم مع بيراميدز وسجّل هدفا وحيدا طوال النصف الأول، إذ لم يشارك كثيرا حتى رحيله في فترة الانتقالات الشتوية: "اجتهدت كثيرا، لم يحالفني التوفيق في بيراميدز بسبب كثرة نجوم الفريق، لم يكن لي دور هناك ولذلك اتخذت قرار الرحيل حتى أحصل على الفرصة".

وواصل: "وهذا تحقق مع بتروجت، لا يزال لدي الكثير لتحقيقه، أتمنى فقط فرصة مع المنتخب".

وأتم عفيفي: "بتروجت مستمر في الدوري الممتاز بنسبة كبيرة إن شاء الله".

بتروجت رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز 12، بفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

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