التشكيل – برشلونة بالقوة الضاربة لقتل الدوري أمام سوسيداد

دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بأبرز أسلحته في مواجهة ريال سوسيداد، سعيا لقتل المنافسة على لقب الدوري.

سوسيداد يحل ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو بالجولة 33 من المسابقة، وأصحاب الأرض يدركون أهمية المباراة بعد أيام من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد.

وشهدت تشكيلة برشلونة في مواجهة سوسيداد، حضور أغلب العناصر البارزة، وعلى رأسها القائد ليونيل ميسي والهداف لويس سواريز، والمدافع جيرارد بيكيه.

بينما أراح فالفيردي لاعبه سيرخيو بوسكيتس وأبقاه على دكة البدلاء، مع تعويضه بـ أرتورو فيدال.

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، فيما يتواجد سوسيداد في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

الفريق الكتالوني حال تحقيقه الفوز في هذه المواجهة، سيكون على بعد انتصارين من الاحتفاظ رسميا بلقبه للعام الثاني على التواالي.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: أرتور ميلو – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: ياسبر سيليسن – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو - سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – فيليبي كوتينيو – مالكوم

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: خيرونيمو روي

الدفاع: جوسيبا زالدوا – دييجو يورينتي – أريتز إلوستوندو – آين مونيوز

الوسط: إيجور زوبيليديا – ميكيل ميرينو – روبن باردو

الهجوم: ميكيل أويارزابال – خوانمي – ويليان جوزيه

دكة البدلاء: ميجيل أنخيل مويا – أندوني جوروسابيل – راؤول نافاس – لوكا سانجالي – جون باوتيستا – ساندرو راميريز – أندير بارينيتشيا

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