جاء الموعد أخيرا في الـ 35.. فولام يحقق أول فوز خارج ملعبه وإثارة نارية بطلها ليستر

حقق فريق فولام الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، أول انتصار في الدوري هذا الموسم خارج ملعبه.

فولام انتصر على بورنموث بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 35 من الدوري على ملعب الأخير.

ولم ينجح فولام منذ بداية الموسم في تحقيق أي انتصار خارج ملعبه، ليكتفي بـ 5 انتصارات فقط على ملعبه.

ولكن الآن ومع اقتراب النهاية، انتصر فولام خارج أرضه لأول مرة.

ويعود الفضل لانتصار فولام لركلة جزاء ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 53.

انتصار فولام لن يُغير من واقع هبوط الفريق رفقة هدرسفيلد، ويبقى المقعد الثالث والأخير مشتعلا بين كارديف سيتي وبرايتون، ومن بعدهما ساوثامبتون.

في الجولة الماضية نجح فولام في الانتصار على إيفرتون والآن يحقق الانتصار الثاني على التوالي وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم.

وفي إطار نفس الجولة، تعادل فريق برايتون الذي يقاتل على البقاء في الدوري، خارج أرضه أمام ولفرهامبتون دون أهداف.

التعادل أوصل برايتون للنقطة 34 في المركز الـ 17، بينما لم يُغير من مركز ولفرهامبتون الـ التاسع بـ 48 نقطة.

ليستر سيتي واصل نتائجه الجيدة تحت قيادة بريندن رودجرز، ليخطف التعادل خارج أرضه أمام وست هام بهدفين لكل فريق.

ميشيل أنطوينو افتتح التسجيل أولا لـ وست هام في الدقيقة 37 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

المتألق جيمي فاردي عادل النتيجة بهدف في الدقيقة 67 من لمسة متقنة بعد عرضية داخل منطقة الجزاء.

لوكاس بيريز أعاد وست هام في المقدمة من جديد بهدف ثان بعد متابعة لكرة عائدة من القائم في الدقيقة 82.

لكن ليستر سيتي رفض الخروج مهزوما ليعادل النتيجة بهدف قاتل عن طريق هارفي بارنيس.

وست هام وصل للنقطة 43 في المركز الـ 11، بينما ليستر سيتي وصل لنقطته الـ 48 في المركز الثامن.

وفي لقاء آخر انتصر واتفورد على هدرسفيلد بثنائية مقابل هدف على ملعب الأخير.

هدرسفيلد هبط بالفعل لدوري الدرجة الأولى، بعد سلسلة من النتائج الكارثية في الدوري.

جيرارد دولوفيو استغل خطأ مبكرا من دفاع هدرسفيلد ليسجل الهدف الأول لـ واتفورد بعد 4 دقائق فقط من البداية.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد تخبط دفاعي جديد من أصحاب الأرض.

بينما سجل كارلان جرانت هدف هدرسفيلد الوحيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووصل واتفورد للنقطة 49 في المركز السابع، بينما لا جديد يذكر بخصوص هدرسفيلد الذي بقى في المركز الأخير بـ 14 نقطة.

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