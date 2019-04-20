زيدان: سأغيّر طريقة ريال مدريد في الموسم المقبل.. وهذه مشكلة تقنية الفيديو

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أنه سيغيّر طريقة لعب فريقه في الموسم المقبل.

ريال مدريد يستعد لمواجهة أتليتك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأحد في الجولة 33 من الدوري الإسباني، دون أن يمتلك آمال حقيقية في المنافسة على اللقب.

وأجاب زيدان خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء عن سؤال يخص احتمالية أن يشهد فريقه تغييرات في الموسم الجديد: "سيكون هناك تغييرات في أسلوب اللعب بالموسم المقبل، هذا صحيح".

زيدان الذي عاد قبل عدة أسابيع في ولاية ثانية، لم تسنح له فرصة التعامل مع فينيسيوس جونيور الذي أصيب مباشرة قبل قدومه، والرجل الفرنسي يمتلك خطة محددة للتعامل مع عودة البرازيلي الشاب.

زيدان يقول: "أنا سعيد لعودته للتدريبات، ولكن علينا التروي بشأنه لأنه ابتعد لشهرين بسبب الإصابة، علينا أن نتحلى بالهدوء، هذا ما سنفعله. عليه أن يعمل بجد، ونحن ل نتعجّل بالدفع به، لقد أظهر جودته، إنه لاعب في الـ18 من عمره والمستقبل ينتظره".

كما رفض الإدلاء بأي تصريحات عن مستقبل لاعبه الويلزي جاريث بيل: "لن نتحدث عن هذا الأمر، لدينا مباراة غدا وسنفكر فقط في شأنها".

وعند سؤاله عن مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أجاب: "يمكنكم أن تسألوا ما تريدون، وأنا سأجيب ما أريده. ما أستطيع قوله الآن أننا سنتناقش بشأن الانتقالات في الوقت المناسب، الآن علينا الحديث بشأن الأندية التي نواجهها، بعدها سأتحدث عن الصفقات مع النادي لأني أعلم ما أريده".

وشدد زيدان على أهمية ماركو أسينسيو لفريقه رغم الموسم السيئ الذي عايشه: "نعرف قدراته جيدا وندرك موهبته، إنه لاعب شاب، هو متواجد في ريال مدريد، الموسم كان معقدا بعض الشيء على كل اللاعبين وليس عليه وحده. هو يرغب في التطور وهذا ما سنحاول مساعدته عليه".

هل يمتلك ريال مدريد لاعبين لا يُمسَون؟

زيدان يجيب: "لن أخبركم بأي شيء، نمتلك لاعبين مميزين وهم متواجدون هنا، وبالطبع ريال مدريد يبحث دائما عن أفضل اللاعبين".

كما ألمح عن وضع حراسة مرمى فريقه في المستقبل: "لن أعلّق على الأمر، لقد قلت أن لدي فكرة واضحة عما سيحدث".

وكشف عن موعد عودة تيبو كورتوا للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة: "كورتوا يعاني من الانزعاجات، على اللاعب أن يتقبل ذلك، سيعود للتدريبات يوم الإثنين المقبل".

زيدان أظهر تعاطفه مع المدافع خيسوس فاييخو الذي طاردته الإصابات منذ قدومه إلى ريال مدريد مطلع الموسم الماضي: "فاييخو يستحق المشاركة تماما مثل الآخرين، وسيحصل على فرصته، يتمتع بالجودة اللازمة، الأمر المؤسف الوحيد هو أنه يعاني من انزعاجات عضلية كثيرة خلال المواسم التي قضاها هنا، ولكنه يقدّم كل ما لديه".

هل وعدته الإدارة بميزانية محددة في فترة الانتقالات الصيفية؟

زيدان يجيب: "لا، لم نحدد أي ميزانية، أريد أن أغيّر بعض الأشياء، تحدثنا عن بعض المراكز واللاعبين، ولاحقا سأرى ما نقدر على تحقيقه".

وأتم حديثه متطرقا لتقنية حكم الفيديو المساعد ومسلطا الضوء على سلبياتها: "أعتقد أن مستوى تقنية الفيديو سيتحسن، هذا جلي، فهو نظام جديد بدأ للتو، هذا أمر طبيعي. ولكن ما أظنه غريبا هي الإعادات، أحيانا لا نرى نفس الإعادات وأحيانا نراها من زوايا غريبة. ولكن اعتماد التقنية حدث حتى يجعل الأمور أكثر وضوحا، لنأمل أن تصل التقنية إلى شكل مثالي للجميع".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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