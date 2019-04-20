بالفيديو – رغم تأكُد هبوطه.. كييفو يفاجئ لاتسيو ويبعده عن المراكز الأوروبية

فاجأ كييفو فيرونا مضيفه لاتسيو، وهزمه بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب الأوليمبيكو، بالجولة 33 من الدوري الإيطالي.

الشاب إيمانويل فيجناتو سجّل الهدف الأول لـ كييفو، قبل أن يضاعف زميله بيرباريم هيتيماي النتيجة، فيما لم يكن هدف فيليبي كايسيدو كافيا لعودة لاتسيو في المباراة.

ليرفع كييفو رصيده إلى 14 نقطة في المركز 20 –الأخير-، ويتجمد رصيد لاتسيو عند 52 نقطة في المركز الثامن.

كييفو حقق فوزا معنويا، إذ تأكَد هبوطه رسميا في الجولة الماضية بهزيمته أمام نابولي، ليكون قد نصر الروح الرياضية بعرقلة الفريق العاصمي.

بينما فوّت لاتسيو فرصة استغلال تعثر ميلان الرابع بالتعادل 1-1 أمام بارما، وفشل في تقليص فارق الأربع نقاط معه.

لاتسيو اضطر إلى اللعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 34، عندما طُرد نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر ركله منافسه البولندي ماريوز ستبينسكي.

في الشوط الثاني صُدم لاتسيو بعد أن هز شباكه الصغير إيمانويل فيجناتو صاحب الـ18 عاما، والذي بصم على هدفه الأول في مسيرته بالدوري الإيطالي بالدقيقة 49 من عمر المواجهة.

في الدقيقة 51 تضاعفت النتيجة بهدف ثانٍ لفريق مدينة فيرونا، عندما سجّل الفنلندي هيتيماي من ضربة رأسية.

لاتسيو حاول العودة في المباراة بهدف الإكوادوري كايسيدو في الدقيقة 67، لكن التعويض لم يكتمل، لتضيع 3 نقاط في المتناول على أصحاب الأرض.

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