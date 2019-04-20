بوكيتينو: إيديرسون رجل المباراة.. كنا نستحق أكثر من الهزيمة

لا يشعر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام بالرضا بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لست محبطا من النتيجة هذه هي كرة القدم، كنا نستحق المزيد، على الأقل التعادل".

وأضاف "رجل المباراة كان إيديرسون (حارس مرمى سيتي) لكن في كرة القدم هذا يحدث أحيانا، سعيد للغاية بهذا الأداء في تلك الظروف الصعبة".

وأشار "تنافسنا بشكل جيد للغاية، وحظينا بفرص أخطر منهم، لا يعني أنك تستحق نتيجة أفضل إنه بإمكانك تحقيقها".

وعن إن كان لفريقه ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد كايل ووكر "لن اتشكي، أحاول أن أكون منصفا في تعليقاتي. الحكم كان في تمركز جيد وأظن أنها لمسة يد واضحة، ولكني أتقبل القرار".

وبشأن سباق المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري الأبطال "سنحاول الفوز بمباريتنا، نحن نعمل بكد وستكون مهمة صعبة لأننا نتنافس مع فرق كبيرة".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ86، ليعود لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد توتنام عند 67 نقطة في المركز الثالث.

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