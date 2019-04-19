دي مارزيو: إنتر يبدأ المحادثات مع سيتي لضم دانيلو.. اللاعب مُرحب

بدأ نادي إنتر في الجهيز مبكرا لخطة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. والهدف الأول الآن هو ظهير مانشستر سيتي، البرازيلي دانيلو.

جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير كشف "إنتر بدأ بالفعل المحادثات الأولية مع مانشستر سيتي من أجل ضم دانيلو".

الظهير البرازيلي الأيمن أبدى بالفعل رغبته في الانضمام لإنتر، وفقا لـ دي مارزيو.

وأشار دي مارزيو إلى "إنتر يستعد لتقديم العرض الأول الذي سيكون ما بين 20 لـ 22 مليون يورو، بينما يقدره سيتي بـ 30 مليون يورو".

فارق بسيط بين عرض إنتر وطلب مانشستر سيتي، قد يُتمم الصفقة بنجاح للأفاعي.

صاحب الـ 27 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في 2017 قادما من ريال مدريد.

ولعب دانيلو 20 مباراة ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، هذا الموسم.

منذ انضمامه لـ مانشستر سيتي، ظهر دانيلو في 58 مباراة بالقميص الأزرق ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

ويمكنك اختيار تشكيل مانشستر سيتي دون دانيلو من هنا

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