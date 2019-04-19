سباليتي: إيكاردي ولاوتارو يستحقان المشاركة واسألوا أوسيليو عن دجيكو‎

شدد لوتشيانو سباليتي المدير اللفني لإنتر ميلان على أهمية الفوز على روما في اللقاء المقبل من أجل الاقتراب أكثر من حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدث سباليتي عن مواجهة الذئاب في المؤتمر الصحفي "قبل 6 جولات على النهاية، الخسارة أمام روما تعني تقليص الفارق مع الفرق التي تسعى للمشاركة في دوري الأبطال أنها لحظة مهمة".

ويستضيف ملعب جوسيبي مياتزا مباراة إنتر أمام روما في قمة الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي والذي يشهد اشتعال المنافسة على مقاعد دوري الأبطال.

ويتواجد إنتر في المركز الثالث بينما يسعى روما للفوز من أجل الضغط أكثر والاقتراب من مقاعد المسابقة الأوروبية.

وعن توديع دوري أبطال أوروبا المبكر من دور المجموعات "لقد وصلنا مع نابولي للمباراة الأخيرة ببعض المشاكل، لعب تلك المباريات مع بعض الظروف قد تكون مخاطرة، المشكلة لم تكن في الإقصاء".

وبسؤاله عن مشاركة بورخا فاليرو أو مارسيلو بروزوفيتش في مواجهة الغد "بورخا سيشارك وبورزوفيتش سيتم تقييمه اليوم لا نريد المخاطرة، في بعض المواقف يلعب جاليادريني بجوار فيسينو وقدموا أداء جيد بالإضافة لتواجد جواو ماريو أيضا".

ردا على من يبدأ في قيادة هجوم النيراتزوري "من الصعب قول من سيلعب، إيكاردي ولاوتارو يقدمان أداء جيد لكن من الصعب الاختيار بينهم لأن كلاهما يستحق المشاركة".

وأشارت بعض التقارير إلى اهتمام إنتر بضم البوسني إدين دجيكو من صفوف روما ليعلق "دعنا نتحدث عن لاعبينا، لدينا إيكاردي ولاوتارو وكذلك كيتا بالدي، بالنسبة لسوق الانتقالات قد تسألون أوسيليو".

واختتم عن مواجهة الغد "قد نفوز بثلاث نقاط مهمة، وهناك أيضا ذكريات تدريبي لروما وألتقى مع ناس أحبها واتبادل معهم التحية".

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 60 نقطة فيما يأتي روما خامسا برصيد 54 فالخسارة تعني تقليص فرص الذئاب في التأهل الأوروبي.

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