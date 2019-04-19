مورينيو: لإيقاف ميسي تحتاج لقفص.. وخطورة صلاح وماني وفيرمينو قد تؤذي برشلونة

العديد من المدربين واللاعبين لا يعرفون كيفية إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجوزيه مورينيو قرر ابتكار حل جديد.. بناء قفص من حوله.

ميسي سجل ثنائية في انتصار برشلونة على يونايتد 3-0 ليقود الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول.

يورجن كلوب مدرب الريدز وعند سؤاله عن كيفية إيقاف ميسي أجاب "أشكر الرب لأنني لن أضطر للتفكير في هذا الشأن الليلة، أمامي بضعة ليالي قبل أن أقلق بشأن ميسي".

ومورينيو تحدث عن خطورة البرغوث في مواجهة مانشستر يونايتد، في تحليله لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر محطة "روسيا اليوم" الفضائية.

وقال: "أسلوب لعب يونايتد في الجولة الثانية كان مختلفا، في المباراة الأولى تواجدوا أمام منطقة جزائهم بشكل جيد لذا عندما كان ميسي يدخل إلى العمق كان يجد فريد ومكتوميناي متواجدين دائما".

وأوضح "لكن في هذه المباراة (العودة) بدأ يونايتد بأسلوب مختلف، ربما بسبب تأخرهم بهدف نظيف ذهابا. بوجبا تواجد على اليسار ومكتوميناي على اليمين وفريد وحيدا أمام الخط الدفاعي حيث المنطقة التي يأتي منها ميسي ويحصل فيها على الكرة".

وأشار "عندما يملك ميسي الكرة ويصبح في موقف واحد ضد واحد فإنك ميت لا محالة، لهذا لا أحب أبدا الرقابة الفردية أمام ميسي".

وأردف "لإيقاف ميسي تحتاج إلى قفص، عليك خلق قفص من حوله. أعتقد أن فوز برشلونة على يونايتد كان طبيعيا لأنهم يملكون لاعبين أفضل".

وتطرق مدرب مانشستر يونايتد السابق إلى مواجهة ليفربول وبرشلونة بنصف النهائي وفرص كلا الفريقين.

وقال: "ماني وصلاح وفيرمينو - ليس مباشرا في لعبه ولكنه يربط اللعب - خطرون للغاية وبإمكانهم إيذاء برشلونة".

وأتم "ميسي يعلم أن الكرة الذهبية في انتظاره، لذا سأقول إنهم مفضلين قليلا على ليفربول، ولكنها 50-50".

اختر تشكيل ليفربول أمام برشلونة:

اقرأ أيضا:

كلوب عن اختيار صلاح ضمن الأكثر تأثيرا في العالم: نموذج للجميع

أجويرو وكين وصلاح.. من يُحطم رقم شيرر القياسي بالدوري الإنجليزي‎

"نادي مصر سيكون مثل بيراميدز"

سولشاير يتحدث عن مقارنة مارسيال بصلاح وماني وفيرمينو

الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية

ريفالدو.. ملك برشلونة غير المتوج الذي لم تحبه الجماهير