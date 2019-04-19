مؤتمر جوارديولا: أشعر بالقلق من هذا الأسبوع.. وسنهاجم توتنام مجددا

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالقلق من هذا الأسبوع الذي سيخوض فيه منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي يلتقي مع توتنام مجددا يوم السبت ولكن هذه المرة المنافسة محلية وليست في دوري أبطال أوروبا، وجوارديولا قلق من مواجهة أندية باسم توتنام ومانشستر يونايتد في الدوري، بينما لن يواجه ليفربول منافسه فرق من الكبار.

المدرب الإسباني تحدث خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة عن مخاوفه وعن الإقصاء من توتنام في ربع نهائي دوري الأبطال بعد مباراة ملحمية، وعن تقنية حكم الفيديو المساعد، وكل الآتي على لسانه.

الأجواء بعد الخروج من دوري الأبطال "تحدثنا عن المباراة وهنأنا بعضنا على الطريقة التي لعبنا بها ثم تدربنا معا".

الإصابات "سأرى اليوم مدى تعافي اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة، وسأقرر الليلة أو صباح الغد من سيلعب. زينتشينكو عاد للتدريبات".

"آمل أن نبقى في أفضل حالاتنا، لدينا 5 مباريات دوري ومباراة في نهائي الكأس، سنرى كيف يتفاعل اللاعبون".

مباراة توتنام الأوروبية "يالها من ليلة، ماعشناه كان مذهلا، كنا محظوظين لنعيش تلك اللحظات الرائعة، ستبقى دائما في قلوبنا، لعبنا بشكل جيد حقا".

"في بعض الأحيان تستحق الأشياء وبعض الأحيان لا تستحقها، هذا يعتمد على موقفك وكيف تتفاعل، النظر إلى الوراء كثيرا لايساعدك على المضي والتطلع للمستقبل".

"إذا كنت تعتقد أن ماحدث غير مؤلم، لن أتفق معك، لا أريد من اللاعبين أن ينسوا ما خسرناه يوم الأربعاء، نحن بشر، نحتاج للوقت فيما يتعلق بعواطفنا، لكن لحسن الحظ لدينا فرصة للتواجد مع 65 ألف مشجع في ملعب الاتحاد مرة أخرى".

فرص أياكس في الفوز بدوري الأبطال "لديهم فرصة أكثر من مانشستر سيتي (يمزح)".

العلاقة مع مدربهم إيريك تين هاج "كنت محظوظا بالاجتماع معه أثناء فترتي مع بايرن ميونيخ، كان مدربا للفريق الثاني والآن أنا سعيد لمشاهدته مع ناد تاريخي مثل أياكس، أتمنى له التوفيق في المباراتين القادمة وجميع المباريات".

مشكلة سيتي في المباريات الكبيرة "لا يوجد مشاكل، نحن بحاجة للتركيز على بعض التفاصيل الصغيرة، بدون ذلك لا يمكننا تحقيق ما حققناه خلال العشرين شهرا الماضية".

"يوما ما سيحصل هؤلاء اللاعبين على بعض الحظ (في دوري الأبطال)، إنهم لاعبون رائعون وأنا فخور بهم".

سباق اللقب "ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق، نحن سنلعب ضد توتنام و يونايتد. أنا قلق بشأن هذا الأسبوع".

"خرج ليفربول من كأس الرابطة وكأس إنجلترا مبكرا، وهذا يعد ميزة بالنسبة لهم لأنهم لعبوا 9 إلى 10 مباريات أقل".

مواجهة الغد أمام توتنام مجددا "سنهاجم مرة أخرى، الأمر ليس سهلا لكن سنحاول".

تقنية VAR "لم يتغير شيء، أنت تعرف موقفي من التقنية، لقد كانت لحظات صعبة لكن لازلت أؤيد استخدامها، كل حكم يمكن أن يرتكب خطأ والتقنية موجودة للمساعدة، الأخطاء من VAR مقبولة أكثر من أخطاء الحكام، أتمنى فقط أن يأخذوا الوقت لرؤية الفيديوهات".

"لو خرج توتنام بسب هدف تسلل من رحيم كان ليصبح أمرا صعبا، تأهلنا للدور نصف النهائي من كأس إنجلترا بهدف تسلل من أجويرو في غياب تقنية الفيديو، لهذا السبب أنا معها".

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أكثر من السماوي.

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