برر أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أسباب هزيمة فريقه أمام الزمالك بهدفين نظيفين يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد قناوي لـFilGoal.com: "واجهنا الزمالك بقائمة ضمت ستة لاعبين صاعدين، أربعة منهم بدأوا اللقاء وهم: محمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن واثنين على دكة الاحتياطى وهما محمد الضرف وإبراهيم حسن".

وأكمل "أعتقد أنه لا يوجد فريق يضم ويعتمد على هذا العدد من الصاعدين خاصة من بين الفرق الجماهيرية".

وأوضح قناوى "هذا الأمر سبب نقص في الخبرة لدى اللاعبين وظهر ذلك واضحا في عدم استغلال العديد من الفرص أمام مرمى المنافس".

وتابع "الخبرات كانت صاحبة الكلمة في مواجهة الزمالك حيث كانت الغلبة لمن أحسن استغلال الفرص وهو الزمالك".

وأشار قناوي إلى "الزمالك توافرت له أربعة فرص أحرز منهم هدفين والإسماعيلي توافرت له ثلاث فرص لم يستغل منهم أي فرصة".

وأتم المدرب العام للإسماعيلي "اكتمال هذه الخبرات سوف تساهم في تغيير نتائج الفريق والمساهمة فى عودته لمكانته في جدول مسابقة الدوري".

انتصار الزمالك على الإسماعيلي في الدوري، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 1382 يوما.

آخر انتصار لـ الزمالك على الدراويش في الدوري كان في السادس من شهر يوليو عام 2015، وقتها فاز الفارس الأبيض بثلاثية باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد توفيق.

بعدها لعب الزمالك ضد الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، ولم ينتصر في أي مرة. الإسماعيلي فاز 4 مرات والثنائي تعادل مرتين.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

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