قمة إيطاليا الأجمل.. أمتع 5 مباريات بين روما وإنتر

تُصنف دائما مواجهة إنتر وروما في الدوري الإيطالي ضمن الأفضل والأجمل في السنوات الأخيرة ودائما عارمة بالأهداف ولا تخلو من الإثارة.

ويدخل إنتر وعينه على تأمين مركزه الثالث بعيدا عن الصراع الضخم على مقاعد دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب روما من أجل إشعال المنافسة بشكل أكبر في الجولات الأخيرة على مقعدي المتبقين.

وإليكم أبرز 5 مواجهات سابقة بين الفريقين في السنوات العشرة الأخيرة.

إنتر 3×3 روما

الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لموسم 2008-09، شهدت واحدة من أكثر القمم إثارة في إطار هيمنة إنتر على اللقب المحلي.

روما تقدم في الشوط الأول بثنائية دي روسي وريزه وقلص بالوتيلي الفارق حينها، ماتيو بيراجي سجل هدف الذئاب الثالث، ليقلص بالوتيلي النتيجة مجددا من علامة الجزاء.

ويسجل الأرجنتيني هيرنان كريسبو هدف التعادل بعد دقيقة واحدة من دخوله الملعب بهدف في الدقيقة 79، خاطفا التعادل.

إنتر 5×3 روما

جولة جديدة من الدوري الإيطالي و8 أهداف بموسم 2010-11، والذي كان بداية خفوت نجم النيراتزوري محليا لصالح غريمه التقليدي ميلان.

الشوط الأول انتهى بتقدم إنتر بهدفين مقابل هدف من توقيع شنايدر وإيتو، طرد بورديسو منح إنتر ضربة جزاء سجلها إيتو بنجاح لتصبح النتيجة 3-1.

تياجو موتا عزز بالهدف الرابع، واستفاق روما بهدفي فوشينيتش ولوريا لتصبح النتيجة 4-3، لكن كامبياسو أجهض أحلام روما بهدف في الدقيقة 90 قاد إنتر للفوز.

روما 4×0 إنتر

الانتصار الأكبر لروما في السنوات الأخيرة على إنتر جاء موسم 2011-12، برباعية دون رد من إنتر الذي تراجع بدوره في جدول الترتيب.

جوان وبوريني تقدموا للذئاب في الشوط الأول، وبالشوط الثاني سجل بوريني الهدف الثالث، وسجل بويان كريكيتش الهدف الرابع لينجح روما في حصد فوز مهم.

روما 4×2 إنتر

تنافس روما مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي موسم 2014-15، وضرب شباك إنتر في الجولة الـ 13 برباعية مقابل هدفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لكن الشوط الثاني تواصلت فيه الإثارة بهدف من هوليباس لروما وتعادل لإنتر من خلال أوسفالدو، لكن بيانيتش سجل هدفين قاد بهم الذئاب لمواصلة رحلته.

روما 1×3 إنتر

في الجولة الثانية من موسم 2017-18، تقدم البوسني إدين دجيكو بهدف مبكر للجيالوروسي بعد ربع ساعة بواحدة من أكثر المواجهات التي شهدت فرصا ضائعة.

وقلب لاعبو إنتر الطاولة في الشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف في 20 دقيقة من توقيع إيكاردي هدفين وماتياس فيسينو.

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