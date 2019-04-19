أليجري: رونالدو مستقبل يوفنتوس.. وعلينا تقبل الخروج من دوري الأبطال بلا أعذار

تحدث ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن مستقبل نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد التقارير التي أشارت إلى احتمالية رحيله بعد الموسم المقبل.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فيورنتينا يوم السبت: "رونالدو مستقبل يوفنتوس، أدى موسما رائعا ونفس الأمر سيتكرر الموسم المقبل".

وعن رد فعل البرتغالي بعد الخروج الأوروبي "كان محبطا مثل الجميع. دوري الأبطال هدفنا في كل موسم، ورونالدو لا يضمن تحقيقه. كرة القدم ليست علما، انظروا إلى برشلونة فقد وصل لنصف النهائي لأول مرة منذ 4 سنوات".

وواصل الحديث عن الإقصاء الأوروبي على يد أياكس "دوري الأبطال يعتمد على العديد من العوامل ومنها الإصابات، عليك أن تملك كل شيء في مكانه وفي الوقت المناسب. انظروا لما حدث في كأس إيطاليا".

وأشار "بونوتشي كان مصابا وكيلليني كذلك بعد عدة دقائق، وبنعطية أراد الرحيل لذا رفض اللعب بين ديسمبر ويناير".

وبشأن الاقتراب من تحقيق الدوري الإيطالي "محبطون من الخروج في دوري الأبطال ولكن علينا الاحتفال بالإسكوديتو، فزنا بـ50% من المسابقات التي لعبنا فيها. علينا تقبل الخروج من دوري الأبطال بلا أعذار".

وأجاب عن مستقبله "علينا الاحتفال بالدوري أولا ثم دعونا نرى. ضحينا طوال الموسم بأكمله، وكان موسما عظيما حتى وإن شعرنا بالأسف لضياع دوري الأبطال".

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أشارت يوم الأربعاء إلى أن غضب رونالدو الكبير قد يدفعه إلى رحيل مبكر عن نادي مدينة تورينو، ويوم الخميس صحيفة "لا ريبوبليكا" اتفقت معها.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن كريستيانو لن يبقى بين صفوف يوفنتوس حتى نهاية عقده في 2022.

وفشل رونالدو في قيادة يوفنتوس لتحقيق أهم أهدافهم الموسم الحالي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو 6 أهداف أوروبية الموسم الحالي، 5 منها جاءت في الأدوار الإقصائية دون أن يسجل أي من زملائه.

ويتصارع البرتغالي على حصد لقب هداف الدوري الإيطالي محتلا المركز الرابع برصيد 19 هدفا، والذي يحتاج فيه يوفنتوس للفوز بمباراة واحدة للتتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

يوفنتوس قد يحتفل يوم السبت بالتتويج بالإسكوديتو حال الانتصار أو التعادل مع فيورنتينا، ولكن ربما يكون احتفالا حزينا بعد الإقصاء الأوروبي الذي كان الهدف الأهم.

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