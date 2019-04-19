ماركا: برشلونة يراقب ريتشارلسون

زعمت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة يراقب البرازيلي ريتشارلسون لاعب إيفرتون الإنجليزي تمهيدا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ريتشارلسون يقدم أداء جيدا رفقة التوفيز خلال الموسم الجاري، وسجل 13 هدفا خلال 35 مباراة منذ انضمامه مطلع الموسم قادما من واتفورد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن برشلونة يحاول استغلال العلاقة الجيدة للغاية مع فريق مقاطعة ميرسيسايد الأزرق بعد تعاقد الأخير مع ثلاثي بارسا ييري مينا وأندريه جوميش ولوكاس ديني.

وأضافت الصحيفة أن القيمة المتوقع للصفقة حال إتمامه قد تصل إلى 50 مليون يورو.

لكن هناك عقبة مازالت في طريق إتمام الصفقة وهي أن ريتشارلسون لا يحمل جواز سفر أوروبي، بينما برشلونة يملك مساحة لـ3 لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير.

ريتشارلسون انضم إلى صفوف إيفرتون الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، وذلك بعد 12 شهرا فقط قضاها مع واتفورد الذي اشتراه من فلومينيزي البرازيلي مقابل 12 مليون يورو.

ودفع الأداء الجيد لريتشارلسون خلال الموسم الجاري، تيتي مدرب المنتخب البرازيلي لاستدعائه ليشارك مع الفريق في 8 مباريات ويسجل 3 أهداف.

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