إيمري: أظهرنا شخصيتنا أمام نابولي

أعرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن سعادته الكبيرة بتكرار فريقه الانتصار على نابولي، خاصة أنها كانت خارج الديار.

أرسنال تغلب على نظيره الإيطالي بهدف نظيف، بعدما انتصار ذهابا بهدفين نظيفين في ملعب الإمارات، ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ويلعب مع فالنسيا.

وقال إيمري بعد المباراة: "فخور جدا باللاعبين وبالعمل الذي تم، لقد أظهرنا شخصيتنا وهويتنا أمام الفرق الجيدة التي تملك لاعبين جيدين وأجواء جماهيرية كبيرة".

وأضاف "كنا نريد مزيد من الاستحواذ على الكرة والحفاظ عليها بشكل أكبر للسيطرة على المباراة ولكن ليس كل ما نرغب فيه قمنا به، ولكننا كنا جيدين في الاستحواذ والضغط بالشوط الأول".

وأتم "تواجدنا داخل منطقة جزائهم في العديد من الأوقات، وهذا منحنا فرصة للتسجيل وقد كان ذلك هدفنا في المباراة، وبعد ذلك نجحنا في تحقيق الفوز".

هدف أرسنال الوحيد جاء في الدقيقة 36 من ركلة حرة مباشرة نفذها المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت بطريقة رائعة.

المباراة شهدت مشاركة محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر عندما دخل الملعب في الدقيقة 61 بدلا من جرانيت جاكا.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو، بينما تلعب مواجهة العودة يوم 9 من الشهر ذاته.

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