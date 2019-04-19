الكل في هولندا يساند أياكس.. تأجيل الجولة بالكامل من أجل نصف نهائي دوري الأبطال‎

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 12:02

كتب : إسلام أحمد

ماتياس دي ليخت - أياكس - يوفنتوس - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تأجيل الجولة الـ33 من الدوري الهولندي من أجل مساندة أياكس في مشواره بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالاتفاق مع أندية الدوري.

وحدد الاتحاد الأوروبي أمس مواعيد مباريات الذهاب والإياب لنصف نهائي المسابقة الأوروبية فيلتقي أياكس ذهابا في 30 أبريل ثم الإياب في 8 مايو مع توتنام الإنجليزي.

وتم ترحيل الجولة 33 قبل الأخيرة، من 28 أبريل إلى 15 مايو لتصبح هي الجولة الأخيرة من عمر الدوري الهولندي.

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وجاء تغيير مواعيد الجولة بالكامل، نظرا لإقامتها في توقيت واحد من أجل تحديد هوية البطل وكذلك الهبوط ومقاعد المرحلة النهائية للدوري الأوروبي.

ويأتي السبب الرئيسي بتأجيل الجولة نظرا لضيق الوقت لأياكس في التحضير لمباراة الذهاب من نصف النهائي، بالإضافة إلى صعوبة تأمين الشرطة للمباريات حال تأجيلها ليوم واحد بسبب الأعياد.

وسيقام نهائي كأس هولندا في التوقيت ذاته دون تغيير بين أياكس وفيليم تو تيلبورج الأحد الخامس من مايو، وتأتي قبل لقاء الإياب الأوروبي بـ3 أيام مما يعطي أياكس فرصة للراحة.

وينافس أياكس على لقب الدوري الهولندي قبل 4 جولات على النهاية مع إيندهوفن، يتساوي كلاهما في عدد النقاط برصيد 74 نقطة.

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