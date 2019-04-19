غضب أم غير مقصودة؟ إصابة لاعب أثناء التبديل وخروج مباشر في ثواني

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 11:59

كتب : إسلام أحمد

إصابة لاعب سويدي أثناء التبديل

واحدة من أسرع الإصابات في تاريخ كرة القدم قد تكون حدثت في تلك المباراة والتي جاءت ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية السويدي.

لاعب الوسط السويدي ماتياس أوزجن تعرض للإصابة أثناء نزوله لأرضية الملعب ومصافحة زميله البديل أليكس ليندال.

ليتعرض بالخطأ من زميله أليكس للضرب في عينه أثناء المصافحة بمباراة بين ديجرفوس أمام أوستر.

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اللاعب البديل الذي كان من المتوقع أن يشارك في الدقائق الأخيرة للحفاظ على نتيجة التعادل خارج القواعد.

خرج سريعا من أجل تلقى العلاج بسبب الألم الذي تسببت فيه المصافحة الخاطئة مع زميله، ليطلب العلاج في أقل من ثانية واحدة من نزوله لأرضية الملعب.

اللاعب أكمل اللقاء بعدما تلقى العلاج وعاد مجددا للمشاركة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

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