غضب أم غير مقصودة؟ إصابة لاعب أثناء التبديل وخروج مباشر في ثواني

واحدة من أسرع الإصابات في تاريخ كرة القدم قد تكون حدثت في تلك المباراة والتي جاءت ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية السويدي.

لاعب الوسط السويدي ماتياس أوزجن تعرض للإصابة أثناء نزوله لأرضية الملعب ومصافحة زميله البديل أليكس ليندال.

ليتعرض بالخطأ من زميله أليكس للضرب في عينه أثناء المصافحة بمباراة بين ديجرفوس أمام أوستر.

اللاعب البديل الذي كان من المتوقع أن يشارك في الدقائق الأخيرة للحفاظ على نتيجة التعادل خارج القواعد.

خرج سريعا من أجل تلقى العلاج بسبب الألم الذي تسببت فيه المصافحة الخاطئة مع زميله، ليطلب العلاج في أقل من ثانية واحدة من نزوله لأرضية الملعب.

INSÓLITO: Mattias Ozgun protagonizó una de las lesiones más rápidas y absurdas en la historia del fútbol mundial al ingresar al campo de juego. ¡Encima se la causó un propio compañero! pic.twitter.com/iKILTKveeW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2019

اللاعب أكمل اللقاء بعدما تلقى العلاج وعاد مجددا للمشاركة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد

تعرف على المباريات المتبقية لثلاثي القمة في الدوري

القيعي: على اتحاد الكرة إعادة أموال الحكم لـ الأهلي.. دفعنا ثمن بضاعة لم تأت

لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي

أحمد حسن: فوز بيراميدز يثبت نجاح التجربة.. مواجهة الزمالك لا تختلف عن الأهلي

أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟